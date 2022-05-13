政大新校長出爐！首位科技人校長李蔡彥 將推數位賦能
政大校長出爐！以法商、傳播為強項的政治大學，首度選出資訊學院校長。政大校長遴選委員會今（13）日舉行第3次會議，通過政大資科系教授李蔡彥為校長當選人，他曾在教育部長為吳思華時代，擔任過主任秘書，亦曾任教育部資科司司長、教育部顧問等職，是政大創校以來首位資訊學院教授擔任校長，預計今年8月1日上任。
政大指出，今天會中邀請通過校內同意權門檻的校長候選人李蔡彥、連賢明和蔡維奇，就其治校理念進行說明和詢答。隨後，依據政大校長遴選辦法及校長遴選委員會作業細則，辦理校長遴選，遴委會共有21名委員，據了解，在這3名候選人中，有2人票數過半、1人票數未過半，其中李蔡彥是得票最高者，因此當選校長，後續將由學校報請教育部核定聘任之。
現年58歲的李蔡彥，4年前曾參選過政大校長落選，此次是二度叩關校長大位。他說，近年高教環境逐漸轉變，自己經過幾年歷練、到其他學校觀摩，學習了很多好的作法，這次參與遴選，很榮幸自己提出的政見獲得遴選委員青睞。
他談到，政大是一所人文社會科學的大學，希望能在轉型的關鍵時刻，為這所以人文、社會科學為主的學校，注入更多的科技元素，往「數位賦能」發展。
他說，自己作為一個「科技人」，深知科技的極限，也了解科技越發達，人文就越重要，盼帶領政大投入數位學習甚至行政數位化，目前資訊科技已是政大通識必修課之一，未來會再強化數位學程，讓學生具備系統性學習，從多方面促使政大轉型為數位賦能的人文社科大學。