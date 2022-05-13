壯壯拉票下猛招！超短裙直逼禁區　喊話奪年度「辣辣隊」

擁有全聯盟顏值最高、最火辣啦啦隊之稱的「福爾摩沙台新夢想家啦啦隊」，去年加入人氣超高的壯壯擔任應援團長、梓梓成為隊長，靠著熱力四射的舞蹈，將現場氣氛炒到最嗨，成為球場最迷人的一道風景，每場球賽都是人氣爆棚，今年P.LEAGUE+聯盟票選年度最棒啦啦隊，夢想家女孩們當然不能缺席，壯壯發豪語要成為年度最強「辣辣隊」，「天花板不用多說，應該就是我們了吧！」





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▲夢想家啦啦隊2017年成立。（圖／翻攝想家啦啦隊FB）

▲夢想家啦啦隊去年加入壯壯（前排左）和梓梓（前排右），人氣後續看漲。（圖／翻攝夢想家啦啦隊FB）

P.LEAGUE+全台現在最火熱的職業籃球比賽，公布這賽季的年度獎項，除了球員、教練及球團工作人員角逐，更新增年度穿著、年度第二隊、年度進步獎、年度啦啦隊等獎項，讓更多人有獲獎機會，擴大球迷投票票選的獎項數量。





擁有高顏值、長腿和精湛舞技，是夢想家啦啦隊的基本配備，10多位的FormosaSexy啦啦隊員，更想展現的是活力充沛，永不放棄的比賽精神，以及女孩們充滿自信、勇於追夢的活力。像應援團長壯壯19歲曾經歷重大車禍，長達2年不能跳舞，卻始終沒放棄追夢，一步步朝夢想前進。她自曝小時候被嘲笑臀部大，對身材沒自信，積極瘦身後越來越美，渾圓的蜜桃臀反而成為招牌標誌，讓粉絲相當羨慕，也逐漸拾回自信，成為愛笑又陽光的壯壯。





▲個性陽光可愛的壯壯，橫跨棒球、籃球兩個領域，一年四季都為大家加油。（圖／翻攝壯壯FB）

▲壯壯下半身失蹤的穿著，讓粉絲想入非非。（圖／翻攝壯壯FB）

隊長梓梓則有「真人版娜美」之稱，不只身材誘人，又是會編舞的舞蹈老師，經常接受綜藝節目邀請，大秀女孩子們的性感舞蹈。夢想家啦啦隊的特殊舞蹈，不管是地板舞還是扇子舞，都有梓梓精心安排的巧思，她的加入讓啦啦隊的舞蹈更加多變豐富。





▲梓梓在「Formosa Sexy」擔任隊長。（圖／Chloe 董梓甯臉書）

▲梓梓的豐滿上圍與螞蟻腰，被封為真人版娜美。（圖／翻攝梓梓IG）

壯壯昨穿性感啦啦隊拉票，疑似下半身失蹤穿著，火辣程度破表，她放話「要嘛看球，要嘛投票，不管是球隊還是啦啦隊，唯一支持福爾摩沙台新夢想家以及辣辣隊FormosaSexy就對了！」允諾未來還會繼續寵粉，給予福利多，會辣的讓大家受不了，「壯壯團長說話要聽 才會有獎勵！」票選活動開跑，趕快去投起來！（投票網址：https://m.me/PLEAGUE.official?ref=CL2122）



