名家論壇》網路溫度計／「防疫」成網路聲量密碼

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第三名是總統蔡英文，針對快篩試劑實名制引發買不到的民怨，蔡英文希望不要被實名制綁架，讓民眾都可以買到快篩試劑，同時也會不時會在臉書說明各項政策，龐大的臉書粉絲數帶動網路聲量。
第四名是行政院長蘇貞昌，「家用快篩沒買貴」引發網友熱議。第五名是立委高嘉瑜，因為唾液快篩跟陳時中隔空交火，討論度衝到第五名。
本土疫情延燒！全國政治人物口碑排名第六名～第十名 僅侯友宜不具醫學背景
第六名是前副總統陳建仁，在疫情話題上回應柯文哲的「多讀書」，討論度也是瞬間快速擠進前十名榜單。第七名是前衛生署長楊志良，因為要捐1千萬劑快篩試劑被卡，砲轟蔡政府「以疫謀財」，近期佔據各家新聞版面。第八名是高雄市長陳其邁，每天公布防疫政策，讓他都有固定的討論度。第九名是侯友宜，身為新北市、疫情重災區的首長，每天都會針對疫情提出防疫策略，在政治人物口碑排名位居第九名。第十名則是林靜儀，因為確診事件意外衍生出疑似濫用特權的聲量暴衝，也是在台中第二選區立委補選後，網路聲量排名再度衝進《全國政治人物近一週口碑排名》前十名。
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說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2022年04月28日至2022年05月04日。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全國政治人物口碑排行』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」