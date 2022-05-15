COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

捷克啟用世界最長人行吊橋　全長721米離地95公尺

▲捷克東北部一處山谷的世界最長人行吊橋「天空之橋721」（Sky Bridge 721）。（圖／美聯社／達志影像）
▲捷克東北部一處山谷的世界最長人行吊橋「天空之橋721」（Sky Bridge 721）。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-05-15 05:00:00

（中央社捷克多爾尼莫拉瓦13日綜合外電報導）當首批遊客踏上橫跨捷克東北部一處山谷的世界最長人行吊橋「天空之橋721」（Sky Bridge 721）時，恐懼和腎上腺素激增是他們感覺得到的其中一部分。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社和布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導，這座全球最長的人行吊橋，遊客只能在寬度僅能容納1人的透明橋身上行走，相當考驗膽量。

一日徒步旅行者克雷斯提洛娃（Michaela Klestilova）在接近這座長721公尺的人行吊橋時說：「我們來這裡是因為我們喜歡腎上腺素。」這座吊橋的最高點，高懸在地面以上95公尺處，於5月13日開放通行。

「我們徒步到這裡，現在我們正在尋求我們的獎賞。」

「天空之橋721」費時兩年建造，耗資2億捷克克朗（ 840萬美元，新台幣2.5億元），由6條主要支撐索和60條風索懸吊在空中。

這座吊橋位在海拔1100多公尺高處，連接捷克東北部地區兩條山脊，距首都布拉格200公里，靠近波蘭邊界。

這座吊橋長度超過葡萄牙516公尺長的「阿羅卡516」（Arouca 516）吊橋，此前阿羅卡是世界最長的人行吊橋。

然而，捷克這座新吊橋也不乏批評者。捷克自然保護局地區主任瑟沃斯（Michal Servus）本週告訴捷克電視台，這座吊橋對周邊地區的保護造成問題，並改變了該地區的地貌特徵。

捷克官員則希望透過提供對森林景觀的不同視角，促進該地區的旅遊業。吊橋的第一位遊客霍菲瑞克（Michal Hofirek）表示：「對我來說，這景色太棒了。」（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110513

拜登下週亞洲行　9名美議員聯名致函籲加訪台灣

以色列空襲敘利亞　5死7傷

印度首都商用建物大火　至少27死數十人受傷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀