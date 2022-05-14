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餐廳「外帶5折」賺到了！熟成牛排買1送3　火鍋套餐半價

▲瀧厚炙燒熟成牛排推出外帶「買一送三」，買任一主餐最低290元起，加送炙燒梅花豬、牛肝菌燉飯、巧達玉米濃湯。（示意圖／取自「宓凌 Talise」粉專）
▲瀧厚炙燒熟成牛排推出外帶「買一送三」，買任一主餐最低290元起，加送炙燒梅花豬、牛肝菌燉飯、巧達玉米濃湯。（示意圖／取自「宓凌 Talise」粉專）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-14 00:51:022022-05-14 01:15:46

本土疫情嚴峻，首當其衝就是餐飲業，由於來客數銳減，除了飯店業相繼減少餐期時間，Buffet業者也決議暫停營業時段，饗食天堂及漢來海港自助餐廳自下周一（5/16）起至5月底，暫不供應平日下午餐時段。一般餐廳則祭出外帶8折、7折，甚至不惜半價來搶救業績。《NOWnews今日新聞》整理5大外帶好康，花一半的錢在家安心吃好料，也相挺業者度過疫情寒冬。

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🟡瀧厚炙燒熟成牛排
去年在三級警戒禁止內用期間，推出「買一送三」原地爆紅的瀧厚炙燒熟成牛排，豪氣送法吸引民眾搶訂，訂餐電話被打到無法進線。即日起「買一送三」又回歸了，5月底前買任一主餐，加送炙燒梅花豬、牛肝菌燉飯、巧達玉米濃湯。菜單中最便宜的主餐是炙燒梅花豬290元，等於花不到三百元就能拿到兩份炙燒梅花豬、燉飯及濃湯。

▲單點主餐炙燒梅花豬290元，再加送第二份炙燒梅花豬，以及牛肝菌燉飯、巧達玉米濃湯。（圖／瀧厚炙燒熟成牛排提供）
▲單點主餐炙燒梅花豬290元，加送第二份炙燒梅花豬，以及牛肝菌燉飯、巧達玉米濃湯。（圖／瀧厚炙燒熟成牛排提供）
🟡金色三麥
主廚私藏版的經典肋排大拼盤，一次可吃到多道異國料理，包括酥炸椒麻雞、大窯大擺烤肋排、德式香腸、美式薯條，即日起至5月31日祭出外帶5折，原價1250元，外帶直接半價。

▲金色三麥推出「經典肋排大拼盤」外帶5折，原價1250元，外帶半價625元。（圖／業者提供）
▲金色三麥推出「經典肋排大拼盤」外帶5折，原價1250元，外帶半價625元。（圖／業者提供）
🟡樂雅樂
即日起至5月23日透過外送平台foodpanda，購買指定餐點「喀什米爾雞排炸魚飯」，醃製入味的雞腿排，加上佐莎莎醬的酥炸魚塊，原價369元，外送買一送一。

▲樂雅樂「喀什米爾雞排炸魚飯」原價369元，在foodpanda限定外送買一送一。（圖／業者提供）
▲樂雅樂「喀什米爾雞排炸魚飯」原價369元，在foodpanda限定外送買一送一。（圖／業者提供）
🟡馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+
三店都通用的「5折安心套餐」即日起至5月底回歸，共推出3種到店自取方案，最便宜是半價後580元的兩人套餐，頗受好評的則是「4人和牛爆肉餐」，原價2960元，外帶半價變成1480元，內含1.2公斤（40盎司）肉品，包括美國熟成見島和牛沙朗、美國熟成安格斯黑牛等8種肉品，平均每人大吃一頓是370元。

▲「4人和牛爆肉餐」原價2960元，外帶半價1480元。（圖／馬辣提供）
▲「4人和牛爆肉餐」原價2960元，外帶半價1480元。（圖／馬辣提供）
🟡時時英雄jiji HERO
業者在粉專公告：「情侶夫妻享用買一送一、家人用餐同享買二送二、朋友歡聚共享買三送三」。兩人同行來店，點「胡麻濃香坦々麺」享買一送一，若是1人單獨用餐，也有貼心方案，改送HERO雞塊3塊，外帶、內用同享優惠。

▲時時英雄jiji HERO買一碗送一碗，外帶、內用同享優惠。（圖／取自官方粉專）
▲時時英雄jiji HERO買一碗送一碗，外帶、內用同享優惠。（圖／取自官方粉專）

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