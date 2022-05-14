屈臣氏「隱藏贈品」沒拿虧大了！隨便買都送：爆有誠意
隨著網購、外送發達，實體藥妝店來客數明顯減少，甚至不少人已經很久沒逛過屈臣氏、康是美等藥妝店。屈臣氏在2015年取消來店禮，改推消費贈禮已行之多年，不過至今仍有民眾沒發現「隱藏好康」，有省錢網友分享只花29元就拿到多芬沐浴乳，立刻引起關注。
屈臣氏這幾年固定推出「消費贈禮」，在每期DM公布當周的活動贈品，會員使用寵i卡消費不限金額都能領取，就有熱心網友分享：「屈臣氏消費贈禮，有買一定要記得領啊！」原PO分享實用經驗，提醒千萬別害羞，一進門就先問消費贈禮還有沒有，「今天買了29元的花王蒸氣口罩，領了多芬桃悅水透沐浴乳200g。」
實用贈品引起不少討論，網友大推：「這罐沐浴乳味道很香」、「這個來店禮很有誠意」、「隨便買都送，我只買30元巧克力」，但也不少人抱怨消費贈禮很難拿：「我家這間每次主動問都說發完了」、「看店，有些一去就說發完，有些還會認真找給我」。
成功拿到消費贈禮的原PO也補充，除了拿DM研究換檔時間，好的贈品在活動一開跑就要立刻去換，一進門就先問店員有沒有，不要等挑完東西結帳才問，至於若是永遠都「已換完」的門市，不如就直接換間店。