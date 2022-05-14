唾液快篩哪買？超商、藥局、代購一次看：日本直送139元

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7-ELEVEN和康是美發揮整合採購優勢，今(14)日上午9點起領先零售通路開賣「福吉美」唾液快篩試劑，首波限雙北領有藥商執照許可的70間門市，每店限量100劑，每劑售價175元，每人限購2劑。
康是美則是在雙北指定30間門市販售「福吉美」唾液快篩試劑套組5入，每店限量20盒，每盒售價875元，每人限購1盒。
📍一鍵查7-ELEVEN指定販售門市
📍一鍵查康是美指定販售門市
■杏一、丁丁、佑全三大連鎖藥局
由福又達引進的韓國福吉美（Gmate）唾液快篩，於5/12開始在杏一藥局、佑全藥局及丁丁藥局三大連鎖藥局開賣，售價皆為175元／支，各門市限量販售，採買規定也不盡相同，杏一和丁丁藥局採每人限購2份。
📍一鍵查杏一藥局
📍一鍵查丁丁藥局門市
📍一鍵查佑全藥局門市
■比比昂代購日本Amazon快篩試劑
疫情爆發，讓國內家用快篩需求量大增，因應國內疫情需求，中央流行疫情指揮中心宣布，今年6/30前，彈性開放民眾自行輸入COVID-19檢驗試劑作為個人防疫使用。PChome網路家庭旗下跨境代標代購電商Bibian比比昂，即日起提供代購日本Amazon網站之快篩試劑服務，日本熱銷的唾液快篩試劑及鼻咽快篩試劑共9款，皆採日本原裝直送，依政府規定每人僅限海外自購快篩試劑1次，且數量不得超過100劑。
6/15前於Bibian比比昂代購日本快篩試劑之會員，不限結帳金額，可享有國際空運費0元優惠一次（僅限空運訂單，且訂單中不得含有其他商品），使用PChome會員註冊，即送購物金日幣300元，搭配Pi錢包信用卡結帳最高再享4%回饋。
實際上網察看，以網友討論度最高的東亞産業唾液快篩試劑，10入費用為6000元日幣，如果搭配免運費活動購買，等於單劑約為139元，相較於7-ELEVEN和康是美賣的「福吉美」唾液快篩試劑，售價175元，代購便宜了36元，但相對需要更多點耐心等待，今(14)天下單5/26才會配送到台灣。
📍Bibian比比昂代購日本快篩試劑代購