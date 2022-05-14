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唾液快篩哪買？超商、藥局、代購一次看：日本直送139元

▲7-11、康是美引進「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，在今(14)日上午9點開賣。（圖／業者提供）
▲7-11、康是美引進「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，在今(14)日上午9點開賣。（圖／業者提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-14 09:38:522022-05-14 09:45:54

疫情還處在高原期，每日本土確診人數不斷創新高，需要居家快篩的民眾越來越多，為了減少快篩試劑戳鼻子的不適，政府單位核准唾液快篩使用，除了率先開賣的杏一、丁丁、佑全三大連鎖藥局，今(14)日9點起還可在7-ELEVEN、康是美指定通路購得，每劑售價皆為175元；同時開放民眾自行從國外訂購，PChome網路家庭旗下跨境代標代購電商Bibian比比昂，代購日本Amazon唾液快篩試劑及鼻咽快篩試劑共9款，售價雖然較便宜，平均每劑139元，但需要較長的到貨等待期。

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■7-ELEVEN、康是美
7-ELEVEN和康是美發揮整合採購優勢，今(14)日上午9點起領先零售通路開賣「福吉美」唾液快篩試劑，首波限雙北領有藥商執照許可的70間門市，每店限量100劑，每劑售價175元，每人限購2劑。

康是美則是在雙北指定30間門市販售「福吉美」唾液快篩試劑套組5入，每店限量20盒，每盒售價875元，每人限購1盒。

📍一鍵查7-ELEVEN指定販售門市
📍一鍵查康是美指定販售門市

杏一、丁丁、佑全三大連鎖藥局
由福又達引進的韓國福吉美（Gmate）唾液快篩，於5/12開始在杏一藥局、佑全藥局及丁丁藥局三大連鎖藥局開賣，售價皆為175元／支，各門市限量販售，採買規定也不盡相同，杏一和丁丁藥局採每人限購2份。

📍一鍵查杏一藥局
📍一鍵查丁丁藥局門市
📍一鍵查佑全藥局門市

■比比昂代購日本Amazon快篩試劑
疫情爆發，讓國內家用快篩需求量大增，因應國內疫情需求，中央流行疫情指揮中心宣布，今年6/30前，彈性開放民眾自行輸入COVID-19檢驗試劑作為個人防疫使用。PChome網路家庭旗下跨境代標代購電商Bibian比比昂，即日起提供代購日本Amazon網站之快篩試劑服務，日本熱銷的唾液快篩試劑及鼻咽快篩試劑共9款，皆採日本原裝直送，依政府規定每人僅限海外自購快篩試劑1次，且數量不得超過100劑。

▲跨境代標代購電商Bibian比比昂，即日起提供代購日本Amazon網站之快篩試劑服務。（圖／翻攝官網）
▲跨境代標代購電商Bibian比比昂，即日起提供代購日本Amazon網站之快篩試劑服務。（圖／翻攝官網）
6/15前於Bibian比比昂代購日本快篩試劑之會員，不限結帳金額，可享有國際空運費0元優惠一次（僅限空運訂單，且訂單中不得含有其他商品），使用PChome會員註冊，即送購物金日幣300元，搭配Pi錢包信用卡結帳最高再享4%回饋。

實際上網察看，以網友討論度最高的東亞産業唾液快篩試劑，10入費用為6000元日幣，如果搭配免運費活動購買，等於單劑約為139元，相較於7-ELEVEN和康是美賣的「福吉美」唾液快篩試劑，售價175元，代購便宜了36元，但相對需要更多點耐心等待，今(14)天下單5/26才會配送到台灣。

📍Bibian比比昂代購日本快篩試劑代購

▲以網友討論度最高的東亞産業唾液快篩試劑，10入費用為6000元日幣，如果搭配免運費活動購買，等於單劑約為139元，相較於國內超商和藥局業者的175元，代購相對便宜了一些，大需要的等待期較長。(圖／翻攝官網)
▲以網友討論度最高的東亞産業唾液快篩試劑，10入費用為6000元日幣，如果搭配免運費活動購買，等於單劑約為139元，相較於國內超商和藥局業者的175元，代購相對便宜了一些，但需要的等待期較長。(圖／翻攝官網)

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