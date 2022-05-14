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Google地圖將加入沉浸式實景　提供駕駛「最省油」路線

▲Google地圖將加入沉浸式實景和省油路線。（圖／翻攝官網）
▲Google地圖將加入沉浸式實景和省油路線。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-14 13:00:00

根據Google統計，Google地圖幫助超過十億人，也持續推動新功能，在Google I/O 開發者大會上，公布了 AI 最新進展以及未來Google 地圖的新方式。Google地圖未來將提供沉浸式實景功能、規劃最省油的路線，並加入更多在第三方應用程式中的實景運用。

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沉浸式實景

拜電腦視覺和 AI 的進步，Google 地圖將數十億張街景服務和空拍圖融合在一起架構數位模型，推出新的沉浸式實景功能，讓用戶能實際體驗鄰近地區，或是出發前透過沉浸式實景功能，獲得充分資訊。

Google 地圖還會在圖像加疊實用的資訊，拉動時間滑桿，查看該區域在不同時段或天氣下的樣貌、附近人潮擁擠的熱點、用餐地點、即時交通的繁忙度和附近路況等。沉浸式實景幾乎可以在任何手機和裝置上運作，率先將在洛杉磯、倫敦、紐約、舊金山和東京推出，今年稍晚也將陸續在更多城市推出。

▲使用者動身前往目的地之前，可以先透過沉浸式實景功能，探索並感受該處氛圍。（圖／翻攝官網）
▲使用者動身前往目的地之前，可以先透過沉浸式實景功能，探索並感受該處氛圍。（圖／翻攝官網）
環保路線更新

在美國和加拿大推出了「環保路線」功能，讓使用者在尋找駕駛路線時能看見並選出最省油的路線，這項功能推出以來，使用者運用環保路線的路程已達 860 億英里，碳排放量減少超過 50 萬公噸，等於路面行駛的車輛少了 10 萬台。這項功能將陸續在歐洲及更多地方推出。

▲環保路線已協助減少超過 50 萬噸的碳排放量。（圖／翻攝官網）
▲環保路線已協助減少超過 50 萬噸的碳排放量。（圖／翻攝官網）
於第三方應用程式中享受實景功能

藉助全域定位（global localization）這項以 AI 為基礎的技術，Google 地圖能夠在幾秒鐘內為你指示方向。為了讓 Google 地圖造福更多使用者，推出了新的 ARCore Geospatial API，讓開發人員都能運用這項技術。

目前已經有許多開發人員，藉此打造更實用的應用程式，讓數位和實體同時互動。如Telstra 和 Accenture 利用這個 API，協助到墨爾本 Marvel Stdium 觀看體育賽事和演唱會的觀眾，尋找座位、販賣部和洗手間。另外，DOCOMO 與 Curiosity 也使用開發了一款新遊戲，讓玩家帶著機器人同伴，在東京鐵塔等東京著名地標前與虛擬惡龍搏鬥。

▲全球 ARCore 開發人員都能使用實景技術。（圖／翻攝官網）
▲全球 ARCore 開發人員都能使用實景技術。（圖／翻攝官網）

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