15縣市大雨特報！全台「致災梅雨」炸3天　北台越晚越冷

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根據中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，今晨觀測資料顯示：「滯留鋒」的雲系移入台灣，伴隨降水回波，降雨範圍已擴大至台南。
今晨截至5：34本島平地各區最低氣溫大多在20至22度〔北部(新北石門區)19.9度，中部(台中神岡區)21.0度，南部(台南白河區)22.1度，東部(宜蘭三星鄉)21.4度〕。
吳德榮表示，最新(13日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至下週一（16日）「滯留鋒」徘徊，降雨範圍擴及全台，應注意防範「中、小尺度」對流系統所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，及累積的「致災性」降雨，各地氣溫逐日下降、明顯轉涼。
今日各區平地氣溫：北部19至23度，中部20至24度，南部22至28度，東部20至26度；明日、下週一北台高溫降至20度左右，明晚、下週一晨及下週一晚、週二晨，北台最低氣溫下探16度，亦應注意衣著調適。
吳德榮指出，下週二 （17日）至週四（19日）「滯留鋒」南移至巴士海峽，各地天氣明顯好轉，東半部仍有局部短暫降雨的機率，西半部山區午後亦有降雨機率；氣溫逐日回升。
吳德榮說，徘徊在巴士海峽的「滯留鋒」，其殘餘的水氣將與下一波鋒面合併，下週五（20日）起台灣將再度處於不穩定、易降雨的環境。但各國模式(歐、美、加)模擬的影響時間、強度都不相同，需繼續觀察。（編輯：孫唯容）
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