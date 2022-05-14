建國後最大動盪！北韓再增21人染疫亡　金正恩爆足跡重疊

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報導指出，金正恩直言，北韓境內的惡性傳染病傳播，可說是「建國以來的最大災難」，但若保持強有力的組織能力和控制能力，定能克服危機。
由於缺乏醫療資源，也沒有為人民施打疫苗，外界普遍憂心，這波疫情恐重創北韓人民的健康安全。關於新病毒如何入境眾說紛紜，但不少分析都將傳播的矛頭，指向北韓在4月期間舉辦的多場大型活動，包括紀念金日成冥誕的「太陽節」、月底的「建軍節」等。
有報導提到，在上月25日舉行的建軍節活動中，金正恩與上萬人不戴口罩大合影，被視為是疫情傳播的破口之一，當時這些動員者當中，應該已經有確診者存在；而金正恩也跟這些人近距離接觸，不排除會有染疫風險。
此外，金正恩12日承認北韓境內存在疫情時，曾表示早在4月底，北韓各地就陸續傳出原因不明的發燒患者，累計高達35萬人，其中16萬2200人已治癒；而5月12日則通報1萬8000多名發燒患者，當局因此隔離18萬7800人，另傳出6人死亡，包括1名死後確診感染新冠變種Omicron亞型毒株BA.2者。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。