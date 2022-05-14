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建國後最大動盪！北韓再增21人染疫亡　金正恩爆足跡重疊

▲北韓近日傳出爆發大規模新冠疫情。圖為北韓金日成廣場。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓近日傳出爆發大規模新冠疫情。圖為北韓金日成廣場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-14 08:50:012022-05-14 08:54:58

北韓爆發新冠疫情引起全球關注，而據北韓官媒14日報導，該國13日再多21人死於新冠肺炎，領導人金正恩甚至聲稱，國家面臨建國以來最大動盪。

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綜合韓媒報導，北韓官媒《朝中社》14日表示，當地前1天新增發燒病例17萬4千多例，新增死亡病例21例，28萬8千餘人接受治療中。北韓國家緊急防疫司令部在金正恩主持的政治局協商會議上提出以上匯報。

報導指出，金正恩直言，北韓境內的惡性傳染病傳播，可說是「建國以來的最大災難」，但若保持強有力的組織能力和控制能力，定能克服危機。

由於缺乏醫療資源，也沒有為人民施打疫苗，外界普遍憂心，這波疫情恐重創北韓人民的健康安全。關於新病毒如何入境眾說紛紜，但不少分析都將傳播的矛頭，指向北韓在4月期間舉辦的多場大型活動，包括紀念金日成冥誕的「太陽節」、月底的「建軍節」等。

▲金正恩25日深夜於平壤參與北韓人民革命軍建軍90周年閱兵式。（圖／美聯社／朝中社）
▲金正恩出席北韓人民革命軍建軍90周年閱兵式。（圖／美聯社／朝中社）
有報導提到，在上月25日舉行的建軍節活動中，金正恩與上萬人不戴口罩大合影，被視為是疫情傳播的破口之一，當時這些動員者當中，應該已經有確診者存在；而金正恩也跟這些人近距離接觸，不排除會有染疫風險。

此外，金正恩12日承認北韓境內存在疫情時，曾表示早在4月底，北韓各地就陸續傳出原因不明的發燒患者，累計高達35萬人，其中16萬2200人已治癒；而5月12日則通報1萬8000多名發燒患者，當局因此隔離18萬7800人，另傳出6人死亡，包括1名死後確診感染新冠變種Omicron亞型毒株BA.2者。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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