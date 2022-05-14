許光漢、劉冠廷助陣　王小棣「茁劇場」卡司亮相

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「茁劇場」4部劇動用演員人數眾多，導演廖士涵的《滴水的推理書屋》有羅宏正、黃河、李沐、陳琬婷、林映彤、樊光耀。王小棣的《誰說媽媽像月亮》有資深演員勾峯、張耀仁、紀曉君，表特女神葛盈瑄。王明台的《走過愛的蠻荒》匯集歌手李英宏、林意箴、百白。北村豐晴的《綠島金魂》由林子閎、陳慕義、葉星辰、嚴正嵐、黃尚禾、楊麗音演出，等於匯聚了台灣老新生代、跨界跨域演員。
來自不同場域的演員演出，趣事和磨合狀況多，王明台導演說，他甄選飾演黑社會小弟演員時，來了200多個「正港」的小弟，他卻選中來陪選的一位少年。第一次演戲的紀曉君超緊張。有心臟病的演員王鏡冠為了演出心臟病發症狀，竟然停藥3個月。最有趣的是，《綠島》隔了10個月拍山洞內外的戲，12歲大的小演員說他為了連戲，只長高1釐米，超感人。體型豐腴的大文說她為了連戲可沒發胖，少吃等於為戲犧牲，但導演瞇眼說，「我覺得有胖3公斤耶。」
茁劇場開拍時正逢疫情，狀況連連。《走過愛的蠻荒》幸好在解除二級警戒後開拍，之前劇組每天緊盯消息，邊做前期準備。王明台導演說：「不能5人群聚，連看景都要各走一邊，前後挪移位置保持社交距離，以免被側目。很多場景在醫院、小學，當時感染人數歸零，劇組自備防疫組，每天都要量測體溫，每一小時消毒，可能以後都會延伸出小護士組。」
楊麗音在《綠島》中演假濟公，曾到廟問濟公怎麼扮得像，濟公要她1個月吃全素並戒色，後來兩人分擔，由楊麗音跟導演各吃半個月全素。北村痛苦說，戒色很難哎，濟公還出了養「處男雞」、「百歲烏龜」的困難任務，北村導演只好拐彎表達誠意，改用每天都在海灘拿香祝禱拍攝順利。他說，有次他在拍攝休息時，講色色的事情，結果差點從大石頭上摔下來，幸好有戒色，不然可能摔很慘。最慘的是黃鐙輝，採到礁石受傷，縫了50多針。茁劇場將在8月6日於公視、My Video首播，隔日台視播出。