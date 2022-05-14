COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

許光漢、劉冠廷助陣　王小棣「茁劇場」卡司亮相

▲左起導演廖士涵、王明台、王小棣、北村豐晴出席記者會。（圖／拙八郎）
▲左起導演廖士涵、王明台、王小棣、北村豐晴出席記者會。（圖／拙八郎）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-05-14 10:30:00

導演王小棣6年前「植劇場」培育出劉冠廷、許光漢、陳妤等演員，她帶領廖士涵、王明台、北村豐晴等導演，宣布即將推出第二代的「茁劇場」，王小棣說，當年植劇場以知名演員如藍正龍、楊丞琳帶領新演員，現在的劉冠廷和許光漢像也當年的前輩一樣，他們以時常到教室和學弟妹交流的方式，給他們信心，傳授自己經歷過的功課。

我是廣告 請繼續往下閱讀
像2度拿到金馬獎最佳男配角獎的劉冠廷到教室交流，提醒大家要堅持，堅持下來風景就不一樣，「但也不要以為自己被看見了，寂寞、辛苦就會變少。」說得學員十分感動。許光漢也抽空到王小棣的新劇《誰說媽媽像月亮》探班，學員搶著跟他拍照，王小棣說，培育出新面孔演員，讓老面孔演員被看見，就是茁劇場特色，「不是母雞帶小雞的概念，而是分享交流。」

▲劉冠廷近年表現亮眼，連續獲得金鐘、金馬獎肯定。（圖／雀喜娛樂提供）
▲劉冠廷與「茁劇場」學弟妹交流。（圖／雀喜娛樂提供）
「茁劇場」4部劇動用演員人數眾多，導演廖士涵的《滴水的推理書屋》有羅宏正、黃河、李沐、陳琬婷、林映彤、樊光耀。王小棣的《誰說媽媽像月亮》有資深演員勾峯、張耀仁、紀曉君，表特女神葛盈瑄。王明台的《走過愛的蠻荒》匯集歌手李英宏、林意箴、百白。北村豐晴的《綠島金魂》由林子閎、陳慕義、葉星辰、嚴正嵐、黃尚禾、楊麗音演出，等於匯聚了台灣老新生代、跨界跨域演員。

來自不同場域的演員演出，趣事和磨合狀況多，王明台導演說，他甄選飾演黑社會小弟演員時，來了200多個「正港」的小弟，他卻選中來陪選的一位少年。第一次演戲的紀曉君超緊張。有心臟病的演員王鏡冠為了演出心臟病發症狀，竟然停藥3個月。最有趣的是，《綠島》隔了10個月拍山洞內外的戲，12歲大的小演員說他為了連戲，只長高1釐米，超感人。體型豐腴的大文說她為了連戲可沒發胖，少吃等於為戲犧牲，但導演瞇眼說，「我覺得有胖3公斤耶。」

▲許光漢推出同名專輯，並舉辦發片記者會。（圖／記者林調遜攝, 2021.11.30）
▲許光漢現身王小棣片場引起轟動。（圖／記者林調遜攝）
茁劇場開拍時正逢疫情，狀況連連。《走過愛的蠻荒》幸好在解除二級警戒後開拍，之前劇組每天緊盯消息，邊做前期準備。王明台導演說：「不能5人群聚，連看景都要各走一邊，前後挪移位置保持社交距離，以免被側目。很多場景在醫院、小學，當時感染人數歸零，劇組自備防疫組，每天都要量測體溫，每一小時消毒，可能以後都會延伸出小護士組。」

楊麗音在《綠島》中演假濟公，曾到廟問濟公怎麼扮得像，濟公要她1個月吃全素並戒色，後來兩人分擔，由楊麗音跟導演各吃半個月全素。北村痛苦說，戒色很難哎，濟公還出了養「處男雞」、「百歲烏龜」的困難任務，北村導演只好拐彎表達誠意，改用每天都在海灘拿香祝禱拍攝順利。他說，有次他在拍攝休息時，講色色的事情，結果差點從大石頭上摔下來，幸好有戒色，不然可能摔很慘。最慘的是黃鐙輝，採到礁石受傷，縫了50多針。茁劇場將在8月6日於公視、My Video首播，隔日台視播出。

吳慷仁「私人裸照」曝光　被說撞臉邱澤這樣回

英文老師是JKF女郎！小SIZE泳衣包不住　網友：無法上班

元元怒揭前樂天女孩偷錢　懷孕粿粿一句LINE訊息助勝訴

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀