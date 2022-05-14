回應快篩陽給藥 陳時中拚縮短給藥時間、考慮直接給藥
指揮中心昨（13）日表示，若快篩陽就直接給予Covid-19藥物，可能會讓15%偽陽性健康者吃下，反問大家「如果有副作用，產生醫療責任，誰要負責？」但台北市長柯文哲不以為意反嗆。為此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（14）日出席活動前表示，現在要把綠色通道做好、盡量縮短大家領藥時間，從5天減到3天，但也說如果真的時間還是拖很久，就會考慮直接給藥。
針對快篩陽就給藥，台北市長柯文哲昨日表示，開藥物前還要步驟確認，要符合適應症或會排除藥物交互作用等，本來就是有症狀才吃藥，反嗆就算陳時中不懂，他後方的專家都是跟自己同一批老師教出來的，強調自己也是有念書。
而陳時中今日出席國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程動土典禮會前，接受媒體詢問關於「快篩陽即確診」與「快篩陽就給藥」等問題時，陳再度強調，「快篩陽即確診」部分，主要是針對高風險的三類人，是針對目標族群、風險高、陽性率高的人或熱區，因為確診的準確度高，跟一般人不一樣，快篩可能會有偽陽性的問題。
至於雙北市長與許多學者都主張「快篩陽就給藥」，陳時中表示給藥需要看適應症，注意有沒有副作用，給藥要利大於弊，現在則是要解決時間有沒有拖太長的問題，要縮短拿藥時間，從5天努力到3天，就能符合利大於弊，強調要把綠色通道做好、縮短領藥時間，保障人民健康，但也說如果真的時間還是拖很久，就會考慮直接給藥。