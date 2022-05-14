驚喜！具俊瞱仍有機會上《原子少年》 詹仁雄揭解套方法
大S（徐熙媛）經紀人昨（13日）向《NOWnews今日新聞》證實，具俊曄已經離開台灣，飛往紐約夜店工作，加上手上有許多音樂專案正在進行，也在準備韓國的藝術作品展，檔期無法配合6月10日的《原子少年ATOM BOYZ》節目總決賽錄影。不過今製作人詹仁雄表示，正在協調歐巴以現場連線方式參與總決賽。
據《自由娛樂》報導，詹仁雄透露，《原子少年ATOM BOYZ》總決賽當天，具俊瞱人雖然在韓國，無法直接參加，但可能會以現場連線的方式，讓具俊曄加入總決賽錄製。另外，大S經紀人表示，除了《原子少年》，具俊曄未來不排除跟詹仁雄以其他模式合作，因為具俊曄也希望能把國際級的電音帶進台灣的流行音樂市場，撞擊出新的火花。
此前，詹仁雄受訪時也說，主要想請具俊曄幫我們打造「酷龍製作」的男團，「他是韓國最頂尖的男團元老，一定能幫我們找到老師」，更說未來若有機會、預算足夠，可以帶選手到韓國培訓，由元老級人物帶領新生代人物圓夢。（編輯：楊穎軒）
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊
4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出
4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架
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