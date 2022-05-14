炸雞冰淇淋狂賣！全聯再推整桶「冰雞淋」：神還原雞塊
立夏過後，零售通路開打冰品大戰，繼前幾年流行的珍珠奶茶冰品熱潮後，今年「視覺系」冰品再度玩出新高度。全聯日前開賣NENE CHICKEN炸雞冰淇淋，頂著全台第一隻炸雞外型冰淇淋光環，立刻吸引民眾搶購，自3月初開賣至今已賣出逾1.5萬盒，全聯再加碼獨賣阿奇儂PARFAIT冰雞淋，用白巧克力醬及玉米脆片裹住冰淇淋，神還原成雞塊的外觀，外包裝還刻意模仿炸雞桶，堪稱今年夏天最吸睛的冰品之一。
「飲料系」冰品也如雨後春筍般竄出，全聯表示，除了獨賣的小美×天仁913茶王珍珠雪糕，亮點商品還有布萊恩紅茶28歲奶茶雪糕、北回木瓜牛奶雪糕，將手搖飲變成冰棒，勢必吸引飲料控嘗鮮。「甜品系」冰品則首推古娃娃自創點心品牌WA!COOKIES，這次推出紅水烏龍草莓奶蓋雪糕；去年被搶爆的Lotte Tico脆皮風味雪糕，今年新推出草莓風味，才剛登台就引發打卡風潮。
全聯觀察發現，「水果系」冰品同樣很受民眾喜愛，像是榴槤雪糕、愛文芒果冰棒，喜歡傳統口味則有小美仙草撞奶雪糕與黑丸仙草厚乳風味雪糕，仙草搭配香濃牛奶是經典的回甘滋味。
家樂福即日起開跑「繽紛冰品節」，合計推出百款冰品。家樂福表示，今年冰品大吹復古風、聯名款、風靡國際款，復古冰品包括冬瓜茶、彈珠汽水變成吸吸冰，聯名款則不能錯過Lotus焦糖脆餅冰淇淋、Oreo迷你雪糕，國際風靡款是國外熱銷的國民冰，包含美國熱賣的Ben & Jerry's、澳洲暴紅的Hinterland冰淇淋，首波推出多項冰品9折優惠。