NBA／G6湯爆發！狂飆8三分砍30分　率領勇士重回西區決賽

金州勇士今(14)日在主場和曼菲斯灰熊進行系列賽第6戰，兩隊激戰到末節還是難分難解，勇士靠著「G6湯」Klay Thompson命中8三分、得到30分，終場以110:96贏球，系列賽以4:2取勝，晉級西區決賽。

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勇士這一場又多一名傷兵，Otto Porter Jr.確定不能打，此役開賽雙方各有一名手感火燙的球員，Thompson連進3三分得到11分，而Brooks則是獨拿12分，勇士靠著團隊7顆三分球，首節打完以30:26領先。

次節Thompson依舊火燙，但灰熊十分頑強，多點開花打出7:0反擊，之後勇士命中率開始下降，加上一直困擾著他們的失誤又開始增加，半場發生了多達11次，兩節打完他們只有2分領先。

易籃再戰後，兩隊互相在外線開火，勇士本來一度取得優勢，但連續3次糟糕的失誤傷害了他們，分數還是在有限的差距，兩隊以1分差進入到末節。最後12分鐘決戰，灰熊靠雙槍Brooks和Demond Bane的連續進球返超比數，但勇士這邊Wiggins站了出來，帶領球隊打出7:0反擊，在比賽進入最後6分鐘時，取得6分領先。

灰熊暫停回來之後試圖反撲，但勇士展現冠軍球隊的沉著，Kevon Looney抓下個人本場第21個籃板，浪花兄弟先後投進三分，讓主場軍領先到全場最多的13 分，

上一場勇士之所以以39分之差輸球，大量的失誤就是最主要的原因，今天這一點他們還是出現17次。還好他們球隊這一場奮力爭搶進攻籃板，團隊共抓下25個，其中Looney就抓到11個。