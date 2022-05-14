NBA／G6湯爆發！狂飆8三分砍30分　率領勇士重回西區決賽

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次節Thompson依舊火燙，但灰熊十分頑強，多點開花打出7:0反擊，之後勇士命中率開始下降，加上一直困擾著他們的失誤又開始增加，半場發生了多達11次，兩節打完他們只有2分領先。
易籃再戰後，兩隊互相在外線開火，勇士本來一度取得優勢，但連續3次糟糕的失誤傷害了他們，分數還是在有限的差距，兩隊以1分差進入到末節。最後12分鐘決戰，灰熊靠雙槍Brooks和Demond Bane的連續進球返超比數，但勇士這邊Wiggins站了出來，帶領球隊打出7:0反擊，在比賽進入最後6分鐘時，取得6分領先。
灰熊暫停回來之後試圖反撲，但勇士展現冠軍球隊的沉著，Kevon Looney抓下個人本場第21個籃板，浪花兄弟先後投進三分，讓主場軍領先到全場最多的13 分，
上一場勇士之所以以39分之差輸球，大量的失誤就是最主要的原因，今天這一點他們還是出現17次。還好他們球隊這一場奮力爭搶進攻籃板，團隊共抓下25個，其中Looney就抓到11個。
Brooks投進生涯新高的7三分，得到全場最高的30分；Bane也有25分，但除了他們兩人之外，其他人的貢獻不多。Thompson延續自己總是在系列賽第6戰打得出色的傳統，今天也有8三分，拿到30分；Curry末節回神，投進6三分，得到29分6籃板5 助攻2 阻攻。