緊抓最後救命稻草？倉促回任 斯國總理仍要推一帶一路
斯里蘭卡面臨嚴重經濟危機，反政府示威行動接連不斷，已迫使前總理馬欣達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）下台，由曾多次出任總理一職的維克勒馬辛哈（Ranil Wickremasinghe）「回鍋」接手。然而，這位新總理上任後，首先做的就是會見中國駐斯里蘭卡大使，聲稱會堅定不移的繼續推動一帶一路，似是要抓緊這根最後的救命稻草。
綜合中媒報導，維克勒馬辛哈12日晚間已於首都可倫坡（Colombo）宣誓就職，緊接著於13日會見中國駐斯里蘭卡大使戚振宏，表示新政府將繼續「高度重視」與中國發展友好關係，堅定不移的推進一帶一路建設，會加快發展可倫坡港口城、漢班托塔港（Hambantota）等2國重大合作項目，並全力保護中國在斯里蘭卡的機構和人員安全。
戚振宏則恭賀維克勒馬辛哈再次出任總理，讚賞他在國家危急關頭挺身而出的責任感、使命感，以及長期以來為中斯友好合作的重要貢獻。戚振宏強調，中國對斯國面臨的困難「感同身受」，將與斯方加緊合作，儘早將援助送到，並在能力範圍內提供更多急需的民生幫助。
由於新冠肺炎疫情以及俄烏戰爭打擊，導致茶葉及觀光收入銳減，重創斯國經濟，面對飆升的通貨膨脹率、大範圍的停電、食品和藥品的短缺，憤怒的民眾自上月以來，就頻頻走上街頭，怒吼要政府高層下台。
除了疫情和戰爭因素，不少人也將矛頭指向中國的「一帶一路」，認為是中國藉由「一帶一路」，向海外發展中國家提供鉅額貸款，同時輸出影響力；而斯里蘭卡在「一帶一路」計畫中，向中國舉債高達35億美元，如今卻還不出債款，拖累國內經濟，深陷「債務陷阱」難以翻身。
在國庫外匯告罄、無力償還所有外債後，斯里蘭卡駐中國大使科霍納（Palitha Kohona）曾表態，希望從中國得到25億美元（折合新台幣約724億）的援助，相信中國會正面回答斯國請求，聲稱眼下幾乎無人能對斯國伸出援手，而中國是少數有能力可以很快做出行動的國家之一。