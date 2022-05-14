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NBA／35年來新高！Looney狂抓22籃板　成勇士贏球功臣

▲Golden State Warriors forward Kevon Looney in action against the Charlotte Hornets in the second half of an NBA basketball game in Charlotte, N.C., Wednesday, Dec. 4, 2019. Charlotte won 106-91. (AP Photo/Nell Redmond)
▲Golden State Warriors forward Kevon Looney in action against the Charlotte Hornets in the second half of an NBA basketball game in Charlotte, N.C., Wednesday, Dec. 4, 2019. Charlotte won 106-91. (AP Photo/Nell Redmond)

記者黃建霖/綜合報導

2022-05-14 13:04:57

金州勇士今(14)日在系列賽第6戰艱辛擊敗曼菲斯灰熊，球隊主力中鋒Kevon Looney全場僅有4分，但抓下了22記籃板，另外還送出5次助攻，扮演球隊本場比賽能取勝的X因子。

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本系列賽開打之後，由於忌憚灰熊球員的運動能力，球隊並沒有把移動腳步較慢的Kevon Looney擺進先發，而是主打小陣容來應戰。但在上一場慘輸39分之後，球隊今天決定更改比賽計畫，重新鞏固禁區。

而身為球隊冠軍功臣之一的Looney，也給出了球隊想要的比賽內容，首節就抓下了11個籃板，是隊史近35年來第一人；而全場他11個進攻籃板和11個防守籃板，總計22個籃板則是球隊繼1987年的Larry Smith後最多。

末節關鍵回合，灰熊喊出暫停後展現反撲的氣勢，勇士連續出手不進，但靠著Looney不斷搶下進攻籃板，終於讓Klay Thompson在外線進球。而那一回合，也鎖定了比賽最終的結果。

季後賽單場22記籃板是Looney個人生涯新高，但這不是他第一次在關鍵比賽有過強硬演出。2019年西區次輪季後賽面對火箭，在Kevin Durant在G5比賽中受傷後，當時Looney就曾用籃板和火鍋幫助球隊取勝。

雖然可能是球隊中最不起眼的主力球員，不過Looney絕對是灣區不可或缺的一號人物，他的強硬和團隊至上的表現，在關鍵賽事中往往能提供給球隊想不到的化學反應，今天的比賽就是明證。

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