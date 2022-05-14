NBA／35年來新高！Looney狂抓22籃板 成勇士贏球功臣
金州勇士今(14)日在系列賽第6戰艱辛擊敗曼菲斯灰熊，球隊主力中鋒Kevon Looney全場僅有4分，但抓下了22記籃板，另外還送出5次助攻，扮演球隊本場比賽能取勝的X因子。
本系列賽開打之後，由於忌憚灰熊球員的運動能力，球隊並沒有把移動腳步較慢的Kevon Looney擺進先發，而是主打小陣容來應戰。但在上一場慘輸39分之後，球隊今天決定更改比賽計畫，重新鞏固禁區。
而身為球隊冠軍功臣之一的Looney，也給出了球隊想要的比賽內容，首節就抓下了11個籃板，是隊史近35年來第一人；而全場他11個進攻籃板和11個防守籃板，總計22個籃板則是球隊繼1987年的Larry Smith後最多。
末節關鍵回合，灰熊喊出暫停後展現反撲的氣勢，勇士連續出手不進，但靠著Looney不斷搶下進攻籃板，終於讓Klay Thompson在外線進球。而那一回合，也鎖定了比賽最終的結果。
季後賽單場22記籃板是Looney個人生涯新高，但這不是他第一次在關鍵比賽有過強硬演出。2019年西區次輪季後賽面對火箭，在Kevin Durant在G5比賽中受傷後，當時Looney就曾用籃板和火鍋幫助球隊取勝。
雖然可能是球隊中最不起眼的主力球員，不過Looney絕對是灣區不可或缺的一號人物，他的強硬和團隊至上的表現，在關鍵賽事中往往能提供給球隊想不到的化學反應，今天的比賽就是明證。