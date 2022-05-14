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華視7度出包　董事長鄭自隆重話轟新聞部「找回尊嚴」

▲公廣集團董事鄭自隆出任華視董事長。（圖／公視網站）
▲公廣集團董事鄭自隆出任華視董事長。（圖／公視網站）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-05-14 13:41:35

華視新聞1個月內連續出包7次，從上月20日開始誤植共軍飛彈襲台、稱行政院長蘇貞昌為「總統」、將蔡英文總統誤植為「蔡EE」，最近一次是把前副總統陳建仁的頭銜打成了「美副總統」，華視董事長兼任總經理鄭自隆發出給員工的第五封信，要求新聞部員工找回專業尊嚴。

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▲華視自4月20日起，因字幕問題已經「連出6包」，今（13）日再被網友抓包，把陳建仁的頭銜誤植為「美副總統」。（圖／翻攝爆廢公社）
▲華視把陳建仁的頭銜誤植為「美副總統」。（圖／翻攝爆廢公社）
鄭自隆信中寫道：「我們新聞又出包了，媒體問我，我只能說遺憾，不然我真的不知道要說些甚麼。新聞台有SOP，日前跑馬誤植後，我們也增加層層把關機制，但還是錯，這是典型的三個和尚沒水吃，第一個守門人認為反正後面有人看，隨便就過了，第二個認為前面有人看，後面也有人審，一樣隨隨便便，第三個心想反正前面已有二個關卡把關，應該不會有錯，沒想到就是錯了。」

▲華視第6度出包，蔡英文總統誤植蔡EE。（圖／爆料公社臉書）
▲華視將蔡英文總統誤植蔡EE。（圖／爆料公社臉書）
鄭自隆表示：「華視已經多事之秋，經不起任何折騰，拜託新聞部同仁多用點心，好嗎。錯了就是錯了，不能牽拖，不能怪東怪西，說有人爆料、不友善，我們若無錯，他人何從爆料消遣，網路時代媒體露出，瞬間就是永恆，難道只要張三不說，後面李四王五就會閉嘴，止謗莫如自修。新聞部同仁，請找回專業尊嚴。」

鄭自隆給員工的一封信：

我們新聞又出包了，媒體問我，我只能說「遺憾」，不然我真的不知道要說些甚麼。新聞台有SOP，日前跑馬誤植後，我們也增加層層把關機制，但還是錯，這是典型的三個和尚沒水吃，第一個守門人認為反正後面有人看，隨便就過了，第二個認為前面有人看，後面也有人審，一樣隨隨便便，第三個心想反正前面已有二個關卡把關，應該不會有錯，沒想到就是錯了。

所有的意外都來自當事人認為「不可能」，酒駕肇事如此，工安意外也是如此，華視已經多事之秋，經不起任何折騰，拜託新聞部同仁多用點心，好嗎。錯了就是錯了，不能牽拖，不能怪東怪西，說有人爆料、不友善，我們若無錯，他人何從爆料消遣，網路時代媒體露出，瞬間就是永恆，難道只要張三不說，後面李四王五就會閉嘴，止謗莫如自修。

聞過則喜，外面批評可讓我們前進，指正華視新聞的錯誤，表示有人看、有人關心，有影響力，若有一天華視出錯，網路一片靜默，那代表我們已經失掉存在的價值，可以關門了。新聞部同仁，請找回專業尊嚴。

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