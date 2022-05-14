愛紗合作金星再現〈喇舌〉　淚灑《原子少年》舞台

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壓軸登場的星際導師田一德此次合作土星，表演在《這就是街舞》的師父羅志祥的〈精舞門〉，素有最強舞蹈定位的土星搭配舞力導師田一德，舞蹈編排直接開到最大難度，精彩表演現場驚嘆：「全程沒有冷場，根本沒有要給我們喘息的空間！」而土星選手唐立杰是〈精舞門〉原唱羅志祥的鐵粉，在選擇演出曲目時一聽到〈精舞門〉的他便從座位上彈起，更因為擔心〈精舞門〉被其他隊伍選走，直接跪求其他行星選手將〈精舞門〉讓給土星。而擁有這個「不能輸的理由」，土星將有什麼驚人表現讓人非常期待！
本集也將公布下一階段賽制，各星球將強強聯手，少年們會與甚麼星球合作？又會推派哪些隊員上台？精彩舞台絕對不能錯過！《原子少年ATOM BOYZ》每週日晚間八點於TVBS歡樂台、精彩台與LINE TV同步首播、十點《NOWnews今日新聞》YouTube頻道接力播出。人氣投票持續進行中，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後？誰能夠正式出道？都需要粉絲及觀眾的支持！（編輯：楊穎軒）
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊
4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出
4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架
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原子少年第2輪的主題民調開跑囉！
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