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愛紗合作金星再現〈喇舌〉　淚灑《原子少年》舞台

▲愛紗（中）與《原子少年》金星蔡朕（左起）、巴比、許孟維、Nelson、藍弟飆舞。（圖／野火娛樂提供）
▲愛紗（中）與《原子少年》金星蔡朕（左起）、巴比、許孟維、Nelson、藍弟飆舞。（圖／野火娛樂提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-14 18:00:00

《原子少年ATOM BOYZ》賽制進行到第二階段—「旅行者的金唱盤」，接續前兩集已依序登場的經典舞曲，紛紛讓網友感嘆留下「時代的眼淚」，喚醒自己當年的追星魂。而本週「旅行者的金唱盤」即將進入下篇，將由六年未上舞台演出大嘴巴熱銷金曲〈喇舌〉的愛紗與有POPPING天花板之稱的田一德壓軸登場！

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愛紗登場前回顧選人環節，她鼓勵未上台選手：「有夢想有目標就是一件很幸運的事情！」表演完甚至眼淚潰堤，表示和金星合作的每一刻都很感動、很開心。金星選手在前次舞台中盡情展示超高水準與獨特魅力，網友對導師合作舞台更抱滿滿期待，看到預告中愛紗與金星選手藍弟超近距離互動，幾乎差不到一公分就要吻上！「會不會太好看！真的沒有親到嗎」、「愛死金星的舞台魅力，未看先猜滿分」！

▲愛紗（左）和許孟維尬舞。（圖／野火娛樂提供）
▲愛紗（左）和許孟維尬舞。（圖／野火娛樂提供）
壓軸登場的星際導師田一德此次合作土星，表演在《這就是街舞》的師父羅志祥的〈精舞門〉，素有最強舞蹈定位的土星搭配舞力導師田一德，舞蹈編排直接開到最大難度，精彩表演現場驚嘆：「全程沒有冷場，根本沒有要給我們喘息的空間！」而土星選手唐立杰是〈精舞門〉原唱羅志祥的鐵粉，在選擇演出曲目時一聽到〈精舞門〉的他便從座位上彈起，更因為擔心〈精舞門〉被其他隊伍選走，直接跪求其他行星選手將〈精舞門〉讓給土星。而擁有這個「不能輸的理由」，土星將有什麼驚人表現讓人非常期待！

▲曹家齊（左起）、唐立杰、林煥鈞、田一德、陳水豐、劉新民表演《精舞門》。（圖／野火娛樂提供）
▲曹家齊（左起）、唐立杰、林煥鈞、田一德、陳水豐、劉新民表演〈精舞門〉。（圖／野火娛樂提供）
▲田一德與《原子少年》土星燃炸舞台。（圖／野火娛樂提供）
▲田一德與《原子少年》土星燃炸舞台。（圖／野火娛樂提供）
本集也將公布下一階段賽制，各星球將強強聯手，少年們會與甚麼星球合作？又會推派哪些隊員上台？精彩舞台絕對不能錯過！《原子少年ATOM BOYZ》每週日晚間八點於TVBS歡樂台、精彩台與LINE TV同步首播、十點《NOWnews今日新聞》YouTube頻道接力播出。人氣投票持續進行中，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後？誰能夠正式出道？都需要粉絲及觀眾的支持！（編輯：楊穎軒）

《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊

4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出

4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出

4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架

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原子少年第2輪的主題民調開跑囉！
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