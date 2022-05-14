快訊／死亡再增40例！本土確診＋63,964例　境外增77例

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指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為16例男性、24例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、38例具慢性病史、15例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月21日至5月12日，死亡日期介於5月5日至5月12日。
指揮中心說明，今日新增77例境外移入個案中，41例男性，36例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年5月12日至5月13日。
指揮中心統計，截至目前國內累計9,464,191例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,765,184例排除)，其中699,824例確診，分別為12,169例境外移入，687,601本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,049例COVID-19死亡病例，其中1,034例本土，個案居住縣市分布為新北市503例、臺北市369例、基隆市46例、桃園市36例、彰化縣18例、新竹縣及臺中市各14例、宜蘭縣7例、花蓮縣及高雄市各5例、屏東縣4例、苗栗縣3例，雲林縣、南投縣、臺南市及臺東縣各2例，新竹市及嘉義縣各1例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。