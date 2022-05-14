兵役改1年？學生：劃錯重點！應檢討戰略目標與國軍戰力

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「役期應在9到12個月。」蘇紫雲這麼認為。他說，戰爭已不是像古老冷冰器時代，不會是勞力密集，而是以人員訓練的精實為重，而訓練就需要時間，蘇紫雲說：「就像打球一樣，必須讓肌肉熟練操作過程。」但為了兼顧役男的生涯規劃，不建議役期超過1年。此外，台灣出生率持續下滑，以未來每年出生人口11萬、男性約6萬人左右，蘇紫雲認為屆時國軍還需要跟警消、國安單位及海巡配合，會是補足人口下滑、提升技術整合的國軍戰力。
蘇紫雲表示，台灣面對中國這個巨大的惡鄰居，需要發揮「不對稱作戰」，我國領土雖比烏克蘭小，但是比較幸運，有台灣海峽作為緩衝，更有條件保護自己，可以利用反艦飛彈將大多數犯台兵力拒止於海上與空中。他認為，我國的國防預算應該增加，國防預算應合理提升至GDP的3%，在這樣預算下，精準彈藥先於載台，後續再調整人力規模，從軍待遇調升也是對軍人的合理尊重，不要用舊的概念認為「軍人就是馬革裹屍」，而是要讓敵人馬革裹屍。
不過于北辰持反對意見。他表示，當兵是非常辛苦、不舒服的事，不能在家看電視、睡到飽，雖然自己當了32年的兵，但對於現在要役期要延長到1年以上，自己非常不贊成。他說，大家聽到「役期延長」議題就引發人身自由被剝奪感，「4個月的兵役我認為足夠，重點是維持與熟悉，這必須要在每一年教召落實」。于北辰以使用步槍為例，4個月的時間摸熟，之後每次教召14天，「你可以再度回憶起如何使用，這就是精實的戰備人員」，他強調役期的時間不在長，而是要精、要心甘情願，如果沒有精神戰力，武裝訓練毫無意義。
于北辰表示，我國現在20萬兵員不是用來完全決戰，職業軍人是要確保從平時轉到戰時的安全，如果要像烏克蘭長期對抗強權，那我國未來全民國防要更落實，包含備役身分之外，還有一些不是軍職身分的人可以補充，從醫護、運輸、生活補給等，跟作戰事務有關的人全部都要納入，完成綜合規畫。
王婉諭則以自己身為不用當兵的女性、母親的身份為出發點，她說：「當戰事發生時，我可以做什麼來幫助國家？重點應落在全民國防」，王婉諭說，看著電視裡無數的烏克蘭母親，為戰死的兒子痛徹心扉，她說：「保家衛國不全是軍人職責，應全盤檢討，無法當兵的人有無其他選擇，充實國防知識，力量更大」。
黃亭偉最後在結語時說，很多青年其實很在意自己能如何協助國家，「如果今天我在學校上課，中共一顆飛彈打過來，那我應該要做什麼？其實我們都不知道該如何是好」，特別是對於高流動的青年族群，戰事可能隨時爆發，在國防編制下，青年要扮演什麼樣的角色？必須認知到在日常生活中該如何去幫助我們的朋友和親人，在衝突來臨的時候才能夠守護我們的國家。
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