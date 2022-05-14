兼固國安與生涯規劃　蘇紫雲：兵役9至12個月為佳

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蘇紫雲指出，從冷兵器到機械化世代，再到網路化時代，未來戰爭絕不是勞力密集，不是靠勞力打一場仗，但是基本規模還是要有，如同瑞典與挪威一樣，若維持800至1000萬人口，出生率與青年世代比台灣還少，兩國還是維持義務役補充自願役人口不足問題，這點是結構上要考量問題。台灣若出生率持續下滑，未來每年出生人口可能僅11萬人，男性平均55000至60000人左右，對於未來人力資源，志願役部隊未來還要跟警校、國安特考、海巡特考、消防特考等搶人，願意加入志願役士兵大概人口的千分之一，未來補充志願役人員會面臨不足問題。
蘇紫雲舉例，既使美軍也面臨自願役招募不足問題，地表最強的美軍也如此，被視為「天之驕子」的美軍飛行員也少了2000人，開個玩笑說，「所以阿湯哥才要繼續拍捍衛戰士續集」。
針對役期多久為佳？蘇紫雲表示，9個月至12個月的役期能夠兼固國家安全，也能避免年輕人生涯規劃受太大影響，最主要是跟年輕世代好好溝通。
蘇紫雲說，刺槍術跟拔草不是問題，重點在於時數，美軍只有陸軍廢除刺槍術，英軍、澳洲陸軍都沒廢除刺槍，就像打球一樣練習，讓肌肉熟悉武器操作，但是不是整天練習次槍。
蘇紫雲表示，美軍結合AR、VR虛擬科技訓練，除可降低訓練意外、提升戰場知覺外，最重要是學員可透過接觸新科技而提升士氣，美軍許多訓練操作介面操考線上遊戲，無人載具操作介面也跟電玩搖桿接近，重點是讓訓練更有效率、更有收穫。