兵役延長與否？王婉諭：要更全盤檢討如何達到全民國防

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王婉諭說，全民國防、國防改革都是大家認同的大方向，其中，最近最常被討論的就是四個月的兵役到底是否足夠，隨著台灣少子化現象，未來常備兵會慢慢不足，而根據世界多數是研究顯示，有效益的當兵時間約是9個月到1年。
王婉諭認為，不能只去思考4個月的兵役到底是否要延長，而是要全盤的檢視，台灣到底要怎樣的國防戰力？
王婉諭說，普遍來說，大家都會認為4個月的兵役太短，但更應該檢討的是4個月內要有哪些訓練？延長4個月兵役是所有人都要調到部隊嗎？還是可以有更多元的訓練？有些人可能當1年的兵，有部分人可能是4個月兵役，之後再利用假日常備訓練等等？
王婉諭也提及，從烏俄戰爭她也反思作為一個母親要如何保護孩子，但她回頭檢視，她們真的不懂國防，發生戰事時真的不知道能為國家做什麼，因此是否也要檢討，對於某些無法當兵的人或是母親的角色，有無其他的選擇可以充足國防知識，以達到真正的全民國防。
王婉諭說，未來國防部及立法院都應該對此做整體改革，方方面面都要檢討，而非只討論兵役是否要延長這個單點而已。
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