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反對役期延長　退役少將于北辰：減少摺棉被、掃廁所就好

▲于北辰表示，整理內務只是體驗，讓士兵在有限時間做最多戰備訓練，才是最重要的。（圖／記者林調遜攝，2022.05.14）
▲于北辰表示，整理內務只是體驗，讓士兵在有限時間做最多戰備訓練，才是最重要的。（圖／記者林調遜攝，2022.05.14）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-14 14:49:072022-05-14 15:01:08

烏俄戰爭讓我國兵役是否延長的問題再受討論，《NOWnews今日新聞》於今（14）日舉辦跨世代論壇，邀請台灣學生聯合會理事長黃亭偉、國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲、退役少將于北辰、時代力量立委王婉諭等人討論「兵役延長Yes or No？ 」，于北辰對此表示，雖然自己當了32年的兵，但役期要延長，自己非常不贊成。

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于北辰表示，當兵是非常辛苦、不舒服的事，不能在家看電視、睡到飽，雖然自己當了32年的兵，但對於現在要役期要延長到1年以上，自己非常不贊成。

于北辰表示，義務役的兵有可能是電腦工程師、司機、咖啡師，那這些人自然不需要跟志願役一樣受這麼長時間的訓練。

他說，自己帶過4個月的兵、1年的兵、2年的兵，只有心態調適不同、吃的饅頭數量不一樣，其他都相同，而且有時時間越長，接觸軍事事務時間反而越短，因為時間長就會要他先摺棉被、掃廁所，但這跟打仗一點關係都沒有。

于北辰表示，整理內務只是體驗，讓士兵在有限時間做最多戰備訓練，才是最重要的。

「4個月的兵役我認為足夠，重點是維持與熟悉，這必須要在每一年教召落實」，于北辰說，役期的時間不在長，而是要精、要心甘情願，如果沒有精神戰力，武裝訓練再好都是白費。

于北辰也強調，4個月不可能訓練成超級戰士，但可以訓練成「可以戰」的戰士。如果解放軍打過來，還沒有除役的每個人都要上戰場，現在很多當完兵的人說要延長役期，「你當完兵當然願意，但如果你現在20歲你願不願意？」愛國是不分年紀的責任，也不能都推給現在的年輕人。

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