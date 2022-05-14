反對役期延長　退役少將于北辰：減少摺棉被、掃廁所就好

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于北辰表示，義務役的兵有可能是電腦工程師、司機、咖啡師，那這些人自然不需要跟志願役一樣受這麼長時間的訓練。
他說，自己帶過4個月的兵、1年的兵、2年的兵，只有心態調適不同、吃的饅頭數量不一樣，其他都相同，而且有時時間越長，接觸軍事事務時間反而越短，因為時間長就會要他先摺棉被、掃廁所，但這跟打仗一點關係都沒有。
于北辰表示，整理內務只是體驗，讓士兵在有限時間做最多戰備訓練，才是最重要的。
「4個月的兵役我認為足夠，重點是維持與熟悉，這必須要在每一年教召落實」，于北辰說，役期的時間不在長，而是要精、要心甘情願，如果沒有精神戰力，武裝訓練再好都是白費。
于北辰也強調，4個月不可能訓練成超級戰士，但可以訓練成「可以戰」的戰士。如果解放軍打過來，還沒有除役的每個人都要上戰場，現在很多當完兵的人說要延長役期，「你當完兵當然願意，但如果你現在20歲你願不願意？」愛國是不分年紀的責任，也不能都推給現在的年輕人。
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