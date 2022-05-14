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兵役延長是假命題？台學聯理事長：訓練內容才是重點

▲台灣學生聯合會理事長黃亭偉與談「兵役延長Yes or No? 」跨世代論壇表示，兵役是否延長不應該是首要討論重點，訓練內容才是現在應該審視的國防問題。（圖／NOWnews攝影中心）
▲台灣學生聯合會理事長黃亭偉與談「兵役延長Yes or No? 」跨世代論壇表示，兵役是否延長不應該是首要討論重點，訓練內容才是現在應該審視的國防問題。（圖／NOWnews攝影中心）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-14 14:51:192022-05-14 14:55:47

《NOWnews今日新聞》響應「CROSSROAD跨世代」倡議平台上的提案「兵役延長—臺灣國防改革的命題錯誤？」今（14）日於線上舉辦「兵役延長Yes or No? 」跨世代論壇，台灣學生聯合會理事長黃亭偉與談表示，兵役是否延長不應該是首要討論重點，訓練內容才是現在應該審視的國防問題。

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「兵役延長Yes or No? 」跨世代論壇由行動時代策略長李兆立擔任主持人，台灣學生聯合會理事長黃亭偉、國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲、退役少將于北辰及現任立委王婉諭，針對兵役延長議題進行討論，同時開放全國網友線上提問，進行線上交流討論。

其中，黃亭偉指出，比起役期是否延長，訓練內容應該要先討論，如果現況下訓練不精實或是不切合戰情，那麼役期多長都沒有用，應該要討論是我國國防出了什麼問題，不只是「兵役」問題，而是應該重新審制我們是否真的落實「全民國防」的大方向。

黃亭偉進一步說明，國防改革必須要衡量台灣需要的戰略目標，以及需要防範的攻擊，國防討論不該著重在軍事戰略領域，不可忽視中共對台輸出的資訊、教育、研究與文化統戰。對於青年世代來說，這些透過網路線來傳播的資訊，才是中共最直接的威脅與攻擊。

2021年初，清華大學遭爆出有中國組織進入校園吸收人才、大葉大學有中國集團進駐開設學院，考件不乏有中國統戰組織涉入校園，黃亭偉說，光是此層面，就是教育部和國防部要共同研商應對策略。

黃亭偉表示，不只是教育，台灣經濟仰賴的專門技術流失、外貿與外交壁壘，甚至是社群媒體上的大量假訊息與所謂的長輩圖文，都是國防問題，而目前的兵役訓練內容相當不實際，體能訓練的模式過於傳統、戰鬥技巧訓練不足，國軍的實力在於健全的體制和環境，國防改革才是真正的全民共識。

《NOWnews今日新聞》為匯集青年聲音，開發「CROSSROAD跨世代」倡議平台，並針對行政法規、財政經濟、科技教育、人權正義與永續環保五大領域，供線上網友提案，成案後將秉持媒體職責，以專題新聞呈現問題源頭、推動各種型態的討論活動、更新進度並監督政府。
 

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