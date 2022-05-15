宅叔Tim哥「鍋貼戀」娶水某　婚前驚人告白：我負債4千萬

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鍋貼之戀！緣份開端
「我們就是美女與野『瘦』的組合！」Tim哥笑笑的說，剛認識Tim嫂時他非常瘦，因此被朋友這麼稱呼，但一點都不介意，反而甘之如飴。兩人的緣分最早從「鍋貼」開始。談起這段「鍋貼之戀」的故事，Tim哥像是個說書人，嘰嘰喳喳興奮的說個不停！原來10年前的一個中午，Tim哥去吃鍋貼，突然碰到了Tim嫂，當時的他就像被電到一樣一見鐘情，立即觸發宅男戀愛開關，但第一次相遇的結局是各自回家，「我沒有去跟她要電話，我就提著鍋貼回到辦公室了！」
不過害羞的宅宅其實心中默默有了Plan B，為了再次遇到心中的女神，Tim哥跟自己下了個賭注，「我當時就決定，要連續吃兩個禮拜鍋貼，我超有毅力，吃到老闆都看到我直接喊『8個鍋貼、酸辣湯』，只要沒看到她在店裡就外帶。最後一次，第14天的時候，就這麼巧，Tim嫂人就在裡面剛好對面就有個空位，我馬上跟老闆說『改內用』。」
回憶起這段，Tim嫂也記憶猶新補充：「他還問我，怎麼有人來鍋貼店吃燙青菜。」有點無厘頭，卻也成功吸引到她，交換了LINE之後，兩人的緣份就此慢慢展開！
打動Tim嫂關鍵？
Tim嫂亮眼的外表，周邊當然少不了多金帥氣的追求者，不懂浪漫情趣的Tim哥如何打敗眾多追求者？Tim嫂說：「有一次我們在寧夏夜市一起吃飯，回家的時候他讓我先上車等，等了有點久，無意從後照鏡發現，他正在幫一個殘疾人士攔車，等到幫對方把輪椅都送上車之後，他才回來車上，但他也沒提過這件事。」有點害羞的Tim哥火速補話：「我應該要包紅包給他(殘疾人士)，謝謝他來當臨演啊！」自然流露的行為，打動了Tim嫂，「一個人的本性，真正的善良就在小地方。」
結婚前被告白，竟是…？
「結婚之前，我覺得我的經濟狀況要讓Tim嫂了解，所以結婚前一週，我跟他說告白說『其實目前我負債4000多萬！』」聽到這句話，連記者都倒吸了一口氣，驚訝到說不出話！但Tim哥口氣稀鬆平常，好像在說著別人的故事一樣。問Tim嫂有想立即退婚、逃婚嗎？Tim嫂酷酷的說：「沒有誒，就是一種人生的挑戰！」只能說不是一家人，不進一家門啊！
跟其他待嫁新娘不同，Tim哥回憶說：「結婚前一天，她還來公司幫忙包貨，包到晚上11、12點。」言談中，帶了些許的心疼。記者問Tim嫂這些事家人都知道嗎？她只淡淡淡的說：「其實我家人不知道，我沒有告訴他們，但他們跟我一樣都很支持Tim哥。」
帶面對龐大的債務的現實，真的不像童話故事這麼夢幻，Tim嫂坦言「真的很苦！」「結婚後，前兩年真的很辛苦，我內心都會問自己為什麼要結婚，每天張開眼睛就被錢追著跑，壓力真的好大！」雖然嘴裡說著苦，卻持續默默的成為了Tim哥最強的後援，只能說Tim哥上輩子真的燒好香，能夠娶到這樣的太太有福氣。
Tim哥隱藏的歉意
「剛開始拍影片的時候，就一支手機一個腳架，那時候我是他的服裝師、髮型師、攝影師、燈光師。」從光鮮亮麗的時尚產業轉身成為全能助手的Tim嫂，這些年和Tim哥一起經營頻道、公司。回憶起往昔一起打拼的日子，Tim哥其實對太太有著滿滿的歉意。例如他們第一次去巴賽隆納出差，Tim嫂為拍攝，在天氣很冷又沒有腳架的拍攝環境下，手撐著攝影機很久，結果回台灣變成「媽媽手」，一整年連簡單的綁個馬尾都沒辦法，讓疼老婆的Tim哥極為不捨。「當下覺得很心疼，即便已經好多年前的事情，我都還是覺得很對不起她。」
面對婚內最常被問到的問題「何時要生小孩？」兩人早早就有共識，認為這是夫妻共同的選擇，有小孩很棒，可以帶來不同的幸福感，體驗不同的人生。但此刻他們認為，上有老，還有一票員工，「生活的壓力我覺得承受到這邊就OK了！」Tim嫂說。
走過最苦的時刻了嗎？
「我還記得我們10萬訂閱的時候，真的感動到哭，因我們真的好拼、好拼！」維持著日更的狀態，過程中企劃、拍片、剪輯都是一種時間壓力，就這樣拼到現在的65萬訂閱。從PTT反指標、酸民攻擊，到現在由黑轉粉，讓人見識到Tim哥團隊超能力和高EQ。現在雖然也還在貸款，但已經不會害怕張開眼睛沒有收入，沒有走投無路的感覺。
問了幾次Tim哥會放假嘛？「我不拍片的時候，對我來說就是放假，目前生活就是拍片、開會。」苦過來的人生境遇，更懂得珍惜每一次機會。Tim嫂說：「這是我人生的挑戰吧！我選擇要經歷過這些，也因此很多事情都能放下，最苦的日子都苦過了，別人的言語詆毀不諒解，現在其實都會覺得沒什麼了！」
3CTim哥小檔案
本名魏基益，崴海數位負責人 ，曾主持過飛碟電台「3C有意思」節目主持人，經營3C Tim哥 × Oli嚴選購物網。
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Tim嫂小檔案
Shell，現在對外大多稱自己為Tim嫂，曾為服裝採購、服飾店負責人等。
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