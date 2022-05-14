北部成疫情重災區！北北基桃陽性率達7成 羅一鈞揭1原因
14日，中央流行疫情指揮中心，公布國內新增63,964例本土個案，及77例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。其中，新北市病例持續破萬，台北市則又回到低於萬例，北部地區仍是疫情重災區，北北基桃的陽性率達7成，對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前北部篩檢站只有快篩陽性才可PCR，因此陽性率才會高，不過如果以這項數據，來推估社區陽性率，恐怕難以準確說明，較難反應社區狀況。
據了解，指揮中心今日公布本土病例，個案分布為新北市21,336例、台北市9,560例、桃園市9,482例、基隆市2,004例。相較於中南部地區，北部仍屬疫情重災區，對此，指揮官陳時中表示，因目前規定快篩陽才可前往PCR，所以篩檢站陽性率會非常高，也指出這項比例在近期意義不大。
羅一鈞也說明，北部的陽性率高，確實與政策規定「有症狀或快篩陽性才PCR」的條件有關聯，所以，也難以用這項數據，來推估社區陽性率。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。