王婉諭：保家衛國不只是軍人責任　全民觀念也要改變

烏俄戰爭讓我國兵役是否延長的問題再受討論，時代力量立委王婉諭今（14）日在《NOWnews今日新聞》線上論壇表示，全民國防絕對是正確的大方向，但是方方面面都要檢討，如果真的發生台海危機，不分性別都應該保家衛國，而非只是軍人的責任而已，因此，全民觀念也需要改變。
《NOWnews今日新聞》於今（14）日舉辦跨世代論壇，邀請台灣學生聯合會理事長黃亭偉、國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲、退役少將于北辰、時代力量立委王婉諭討論「兵役延長Yes or No？ 」
全民國防、國防改革已是共識，王婉諭認為，居安思危，台灣長期面對中共武力威脅，有三點可以思考，第一，軍人是否有獲得足夠尊重，第二，軍人是否足夠，面對少子化如何因應，第三，軍備如何補充，購買進來後如何驗證，第四，策略上長期戰力的調整跟佈局。
王婉諭說，軍事作戰不再只是荒郊野外，而是要在城市作戰，訓練的過程跟內容戰略是否都要調整，另外，不是只要檢討不足，隨著科技發展、人口結構改變，更要與時俱進。
王婉諭表示，全民國防是大方向，但方方面面都要檢討，如果將來真的發生台海危機，不分性別、年紀都要保家衛國，不只是軍人到責任，不只國防部要改革，全民的觀念都要改變。