高嘉瑜開槓！陪同隔離保單不賠？金管會說明解釋

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富邦產險指出，又因現行疫情政策及趨勢，被匡列而居家隔離的天數變少，且病毒變種後對人體之危害以輕症為主，民眾因確診及隔離而產生的實際損失與2020年、2021年疫情爆發的狀況已有明顯差異，同時基於保險之損害填補原則，公司自5月14日起，針對核保審查中之被保險人，若已持有本公司或其他保險公司有效防疫保單者，將發送婉拒承保通知，收到通知的客戶可依通知內容完成退費流程，若民眾有任何疑問，可洽服務人員或致電免付費服務電話。
針對近來防疫保單的爭議，外界質疑防疫保單是保險局要求開賣的？金管會也聲明保險局曾於2020年5月19日召開會議，主要是因立法委員問政，考量政府編列鉅額預算辦理紓困，造成財政負擔，建議參考農業保險以政府補助保費方式，研擬由商業保險提供保險保障，將中小企業、小規模營業人業務補償，及所屬勞工醫療保障或薪資補償，以保險方式提供保障，取代政府紓困。
產險公會依該次會議紀錄擬具「企業型及個人型定額給付紓困化保險商品」建議方案，其性質為中小企業及所屬員工之紓困保險化，與個人防疫保單無涉，復因該方案涉及政府保費補助等事宜，因此未成案。而媒體報導保險局要求業者辦理防疫保險，並非事實。
至於陪同隔離防疫保單不理賠部分，金管會表示有關隔離費用補償保險金，於防疫保單中多約定，以被保險人因傳染病防治法第48條，受衛生主管機關開立隔離通知書，而接受隔離處置者為前提，是以未成年子女如確診，其父母經衛生主管機關依規定開立隔離通知書者，保險公司即應依契約約定予以理賠。
又未成年子女之同學確診，該未成年子女依規定受隔離處置時，其父母僅是基於生活上共同照顧之需求，經主管機關彈性准予隔離期間在隔離地點同住，不受一人一室之限制，此有衛生福利部疾病管制署Q&A：Q54. 「接觸者居家（個別）隔離相關措施問答輯」之Q9可參照，因此以該隔離處置並非傳染病防治法第48條所定，與確診病人接觸之隔離處置，保險公司依契約約定尚難予以理賠。
金管會已請產壽險公會儘速擬具理賠實質審查指引，以利後續理賠處理，並就民眾較廣泛發生之防疫保險疑義之實務問題，作通案性的說明。另就個案爭議部分，已請財團法人金融消費評議中心指派專人提供消費者諮詢及服務。