侯友宜籲全面「快篩陽即確診」 陳時中：會改善PCR速度
中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增64041例COVID-19確定病例，分別為63964例本土個案及77例境外移入，國內染疫人數持續激增，新北市長侯友宜多次喊話中央儘速全面實施「快篩陽即確診」，加速治療流程。對此，指揮官陳時中表示，目前重點會放在改善PCR採檢的速度，希望快篩陽後能夠快速通過PCR確認是否確診，快速給藥。
對於全面實施「快篩陽即確診」，陳時中已多次表示實施上有困難，今日在防疫記者會上陳時中也再次說明，已針對3類對象實施快篩陽即確診，另外對於高風險族群、例如長照機構居民，也有快篩陽就給藥的措施，且目前也在研議「綠色通道」，希望能加速讓PCR陽性確診者領藥，為了加速治療流程，已在進行許多努力。
但對於全面實施「快篩陽即確診」，陳時中強調仍會有偽陽性的疑慮，實施下去是否利大於弊比較保守，包括可能有法律上限制人身自由的問題以及並未確診卻領到藥，因而發生副作用等問題。
陳時中認為，目前努力的重點在於加速PCR採檢的速度，讓快篩陽的民眾能夠快速通過PCR確認是否確診，再通過「綠色通道」讓確診者快速領藥，這是目前在努力的方向。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。