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高雄新增3697確診病例　陳其邁：高雄疫情緩步上升

▲高雄今天新增3697例確診個案，65歲以上確診者首度突破10%，陳其邁認為高雄疫情緩步上升中。（圖／高市府提供）
▲高雄今天新增3697例確診個案，65歲以上確診者首度突破10%，陳其邁認為高雄疫情緩步上升中。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-14 18:50:37

高雄今（14）日新增3697例確診病例，市長陳其邁表示，從高雄市與其縣市確診個案的3日流行曲線圖來看，國內疫情大致可分成3群，第1群是新北市，雖然市民人數多，但成長速度也很快，第2群是台北市和桃園市，兩地的增加得較一致，第3群則是高雄和台中，目前是緩步上升中。由此看北部疫情的風險仍高，南北移動史的風險還是較高的。▲從各縣市確診個案3日流行曲線圖來看高雄和台中，目前是緩步上升中。由此看北部疫情的風險仍高，南北移動史的風險還是較高的。（圖／高市府提供）

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▲從各縣市確診個案3日流行曲線圖來看高雄和台中，目前是緩步上升中。由此看北部疫情的風險仍高，南北移動史的風險還是較高的。（圖／高市府提供）
衛生局簡任技正潘炤穎也從年齡層分布來看，感染的年齡層上升中，以50-64歲有688人、佔18.6%最多，其次是30-39歲644人佔17.4%，主要仍是同住家人的接觸感染，尤其65歲以上的確診個案，也首度突破10%，長者染疫後的風險相對更高，也呼應之前在匡列對象時，以家庭為單位做防疫工作。

同時，陳其邁也宣布，5月16日起65歲以上長者、長照機構住民和18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，與第3劑間隔滿5個月以上，可到435家合約醫療院所預約接種。

▲高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
中央流行疫情指揮中心公布高雄市武漢肺炎為3766例，不過經市府疫調發現，有69例居住地在外縣市或境外移入、改判或轉銜後為3697例，其中隔離期陰轉陽485例、外縣市旅遊史122例、特定娛樂場所21例、密切接觸者2976例（同住親友1283例、餐飲娛樂443例、職場校園948例、高風險場域302例）、新案疫調中93例。

▲密切接觸者統計分類。（圖／高市府提供）
▲密切接觸者統計分類。（圖／高市府提供）
衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天的確診者仍以同住親友人數最多，佔1283人，在這些確診案例中又屬同住親友感染類型居多，他也提醒做好個人防疫工作防止病毒擴散。其次是職場和校園有948人，其中職場感染佔694人，特別提醒職場的曝露風險在公共空間，應注意公共空間的清消，甚至職場環境進行分艙分流，員工有症狀一定要到1111家基層診所就醫，醫師會提供免費快篩試劑。

潘炤穎指出，除了確診年齡有逐漸高齡化趨勢，密切接觸高風險場域的確診比例也在今天首度突破10%，5/12、5/13的確診者屬於密切接觸高風險場的比例，都只有在8-9%之間，但今天突破10%，顯示在傳統市場、餐廳等場域，還是有很高的傳染風險，呼籲民眾做好防護、消毒的工作。

陳其邁也拜託大家收到通知或是符合規定的話可以到435家合約醫療院所預約接種，廠牌為莫德納半劑量、BNT全劑量和高端全劑量。陳其邁呼籲，大部分病患還是無症狀和輕症，在家休息調養很快可以恢復健康，若打滿3劑，病毒清除更快。

陳其邁也指出，根據統計至5月底大概2千多位符合接種第4劑的規定，因為人數不多，到診所比較方便，而且這些長輩大概都有些慢性病，有熟悉家庭醫師，到診所方便、安全，也可以評估過去打疫苗效果。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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