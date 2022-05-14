高雄新增3697確診病例　陳其邁：高雄疫情緩步上升

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同時，陳其邁也宣布，5月16日起65歲以上長者、長照機構住民和18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，與第3劑間隔滿5個月以上，可到435家合約醫療院所預約接種。
中央流行疫情指揮中心公布高雄市武漢肺炎為3766例，不過經市府疫調發現，有69例居住地在外縣市或境外移入、改判或轉銜後為3697例，其中隔離期陰轉陽485例、外縣市旅遊史122例、特定娛樂場所21例、密切接觸者2976例（同住親友1283例、餐飲娛樂443例、職場校園948例、高風險場域302例）、新案疫調中93例。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天的確診者仍以同住親友人數最多，佔1283人，在這些確診案例中又屬同住親友感染類型居多，他也提醒做好個人防疫工作防止病毒擴散。其次是職場和校園有948人，其中職場感染佔694人，特別提醒職場的曝露風險在公共空間，應注意公共空間的清消，甚至職場環境進行分艙分流，員工有症狀一定要到1111家基層診所就醫，醫師會提供免費快篩試劑。
潘炤穎指出，除了確診年齡有逐漸高齡化趨勢，密切接觸高風險場域的確診比例也在今天首度突破10%，5/12、5/13的確診者屬於密切接觸高風險場的比例，都只有在8-9%之間，但今天突破10%，顯示在傳統市場、餐廳等場域，還是有很高的傳染風險，呼籲民眾做好防護、消毒的工作。
陳其邁也拜託大家收到通知或是符合規定的話可以到435家合約醫療院所預約接種，廠牌為莫德納半劑量、BNT全劑量和高端全劑量。陳其邁呼籲，大部分病患還是無症狀和輕症，在家休息調養很快可以恢復健康，若打滿3劑，病毒清除更快。
陳其邁也指出，根據統計至5月底大概2千多位符合接種第4劑的規定，因為人數不多，到診所比較方便，而且這些長輩大概都有些慢性病，有熟悉家庭醫師，到診所方便、安全，也可以評估過去打疫苗效果。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。