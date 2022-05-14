「第4劑」疫苗16日開打　3族群適用！初估400萬人可接種

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指揮中心指揮官陳時中表示，根據初步預估，將有400萬人符合資格。
台灣可望透過COVAX平台買到200萬劑Novavax疫苗，衛福部食藥署署長吳秀梅今天證實，Novavax已向食藥署提出緊急使用授權（EUA）申請，力拼1個月內審查完畢。
指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，指揮中心和Novavax接洽已有一段時間，近日藥廠也已將技術性資料送交食藥署審查，會再洽談是否可先寄送少量疫苗供先行檢驗，相關時程都在安排當中。
莫德納疫苗日前開放6歲至11歲兒童接種，外界好奇不良反應狀況。周志浩說，兒童接種莫德納一切順利，沒有嚴重不良反應報告，輝瑞BNT疫苗方面將依原定時間、約下週運抵台灣就是下禮拜。
根據指揮中心統計，昨天接種12萬2275劑COVID-19疫苗，累計接種5357萬1370劑，人口涵蓋率第1劑85.86%、第2劑80.76%、第3劑62.77%、基礎加強劑接種率0.84%。（編輯：屈享平）1110514
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