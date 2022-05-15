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嫁給宅宅不浪漫？Tim嫂列「5大好處」：從此不用動腦超爽

▲資深宅大叔Tim哥：正妹都沒男友。鼓勵大家用真心追求心目中的女神。（圖／翻攝Tim嫂FB）
▲資深宅大叔Tim哥：正妹都沒男友。鼓勵大家用真心追求心目中的女神。（圖／翻攝Tim嫂FB）

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-15 00:02:00

科技達人Tim哥，覺得自己就是不折不扣的「宅男」，平常生活就是兩點一線，不工作就是在家嗑動漫，宅宅們一定覺得Tim哥是同一圈的人，但他有一位女神等級的老婆「Tim嫂」，而Tim嫂不是花瓶，有著超強幫夫運，工作能力強，而且親和又溫柔，也因此PTT鄉民們對Tim哥還有一個稱號：「老婆很漂亮的Tim哥」。雖然上天就是這麼不公平，宅宅們可能要跺腳生氣問老天「他憑什麼？！」但抱怨之前，先聽聽宅男前輩Tim哥引用大數據先給結論：「正妹都沒男友！只要你敢鼓起勇氣，就會有春天！」

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宅宅們，別放棄！也會有春天的

「根據大數據統計，漂亮女生70%旁邊是沒有男朋友的！」科技宅男Tim哥先用習慣的科學數字分享。他說，有些男生會看到女生太漂亮就不敢追，但只要勇敢的往前一步就會有機會。不過Tim哥特別提醒心態一定要正確，「千萬不要豬哥啊！看到就想追。」

「追求女生要用真心，不要一昧的付出，結果變成工具人這樣的結果也不會是健康的。」Tim哥建議大家，先從朋友開始做起，才能看到對方內在的優點，女生如果發現你有心思也會有警戒心，彼此都不會是真實的自己，所有事情一定要從朋友做起。

尤其當想追一個人的時候，通常大家都會想要表現所有優點，但真的最原本的你嗎？一開始的刻意表現，當交往之後就會出現落差，就會出現「你變了！」但其實沒變，這才是原本的自己。Tim嫂補充：「不應該標籤化宅男或潮流男，最重要是要強化內在，不是刻意營造出來。」

▲Tim哥、Tim嫂 (圖／取自Tim嫂FB)
▲Tim嫂：「不應該標籤化宅男或潮流男，最重要是要強化內在，不是刻意營造出來。」(圖／取自Tim嫂FB)
嫁給科技宅男好處多多嗎？

科技宅男可能過度理性，少了浪漫鮮花，不過好處可是不少！過來人Tim嫂就認為很棒，以Tim哥來說，相處起來很輕鬆，沒有心思也不會油腔滑調，生活最大娛樂就是看卡通、漫畫，而且包辦科技產品的維修、更新，出遊也會用科技規劃一切路線，完全不用動腦筋，實在太方便了。

▲Tim哥、Tim嫂 (圖／取自Tim嫂FB)
▲Tim哥和Tim嫂兩人相處相當自在。 (圖／取自Tim嫂FB)
Tim嫂給婚內女孩的忠告！

Tim嫂說，常常聽到女性朋友抱怨，婚後老公都不在乎她，講的話都沒有聽。但理性的分析，當另一伴很忙的時候，你又在跟他聊生活瑣事，又責怪對方沒有在聽，其實這時反而應該去體諒對方的忙碌才對，為了無法溝通吵架，其實對婚姻完全沒有任何幫助，「有時候其實只是想講，對方聽不聽就不要這麼Care，除非這件事情是要彼此討論的。」婚內男女覺得受用，就收下吧！

▲Tim哥、Tim嫂。（圖／記者周淑萍攝）
▲Tim嫂：「有時候我們只是想講，對方聽不聽就不要這麼Care。」（圖／記者周淑萍攝）

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