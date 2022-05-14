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屏東縣議員黃明賢成立互助調度站　因應快篩試劑不足

▲有感於民眾快篩試劑需求孔急，屏東縣議員黃明賢在屏東市啟動「愛心快篩接力站」平台，提供急需民眾借用。（圖／屏東縣議員黃明賢提供）
▲有感於民眾快篩試劑需求孔急，屏東縣議員黃明賢在屏東市啟動「愛心快篩接力站」平台，提供急需民眾借用。（圖／屏東縣議員黃明賢提供）

記者郭凱杰／屏東報導

2022-05-14 21:44:44

全台新冠疫情持續延燒，隨著確診人數不斷攀升，快篩試劑用量需求大，屏東縣議員黃明賢今(14)日在屏東市啟動「愛心快篩接力站」平台，率先提供40份待用快篩試劑，協助緊急需要快篩的民眾，同時也呼籲更多人能一同加入響應。

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▲「愛心快篩接力站」平台，除提供快篩試劑也附贈一支額溫卡。（圖／屏東縣議員黃明賢堤供）
▲「愛心快篩接力站」平台，除提供快篩試劑也附贈額溫卡。（圖／屏東縣議員黃明賢提供）
黃明賢表示，近期不少屏東在地民眾向他反映，苦於排隊購買實名制快篩試劑，常常下午2點至4點開賣的藥局，需要中午甚至上午就得前往排隊，非實名制的快篩試劑價格偏高，對於弱勢家庭且因工作需求要頻繁快篩的民眾來說是很大的負擔，在台中市議員徐瑄灃的串聯邀請下，黃明賢即刻響應，提供愛心快篩接力站服務，將大家行有餘力所提供的快篩試劑集合起來，發揮綜效效果，提供給社會上更多有需要的民眾使用。

黃明賢說，近日常有民眾透過臉書私訊或親至服務處，詢問快篩購買管道，「但買不到就是買不到」，只能透過臉書大神，從臉友家中尚用不到的快篩緊急調度支援，這也讓他突發奇想，何不乾脆啟動調度站？讓有急用民眾緊急借用。

黃明賢也認為，若是免費索取，數量再多也不夠發，所以透過調度借用方式，等民眾有空排隊購買後再拿來還，讓下個有需要的人能順利取用；他也強調，目前服務處會持續扮演「愛心快篩接力站」角色，將大眾愛心持續傳遞，也期待更多民眾加入提供待用快篩行列，一起發揮互助精神、共度疫情難關。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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