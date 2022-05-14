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羽球／中國16冠夢碎！申玉靜扮演奇兵　南韓奪隊史第2冠

▲南韓女子雙打金昭映（左）和搭檔孔熙容。（圖／美聯社／達志影像）
▲南韓女子雙打金昭映（左）和搭檔孔熙容。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-05-14 22:01:29

2022年優霸盃今(14)日進行決賽的賽事，中國女團和南韓女團在激戰了5點之後，韓國靠著三女單的申玉靜扮演奇兵，最終以3:2拿下冠軍，奪得隊史的第2冠，而中國方面則是無緣第16冠。

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首場比賽陳雨菲再次展現自己大陸女單一姊的實力，儘管帶傷上陣，但她仍在先丟一局、且決勝局一度落後7分的情況下，最終以17:21、21:12、22:20贏球，拿下對戰7連勝，也是團隊的第一點。

第二點是雙打，中國由「凡晨組合」陳清晨/賈一凡對上南韓老牌搭檔李紹希/申昇瓚，兩組人馬前兩局各自拿下一場，決勝局李申配一度取得14:11領先，但陳賈配連追3分扳平比數；之後兩組人馬開始拉鋸，李申組合取得2個賽點，她們在第1個就兌現成功，幫助南韓將總比數扳成1:1。

關鍵的第三點交鋒，中國這邊占有明顯的優勢，由名將何冰嬌對上金佳恩，她開賽就打出11:3的猛烈攻勢，很快以21:12先下一城；次局金佳恩也沒也太多招架之力，再以13:21繳械，讓大陸女團取得聽牌。

背水一戰的情況下，孔熙容和新搭檔金慧貞頂住壓力，以22:20、21:17擊退黃東萍/李汶妹，將戰線延長到第5點，由申玉靜和王祉怡交手來決定最後的贏家。

首局申玉靜曾拿到7個賽點，但她連續浪費了7次機會，都未能拿下，還好第8個終於成功掌握，以28:26先下一城。次局兩人又是打得膠著，但王祉怡以21:18扳回一城。但決勝局比賽卻出乎意料的一面倒，王祉怡在1:1平手後被連拿12分，最終以8:21慘敗，而大陸女團也以2:3輸掉。

過去在優霸盃賽史上，中國曾15度奪冠，傲笑群雄；日本以6冠排名第2，印尼拿過3次排名第3。南韓今天繼2010年後再度奪冠，也是隊史的第2冠。

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