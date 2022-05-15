COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

羅志祥助陣《原子少年》飆高分　8人淘汰「重新分團」

▲羅志祥為《原子少年Atom Boyz》助陣。（圖／原子少年）
▲羅志祥為《原子少年Atom Boyz》助陣。（圖／原子少年）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-05-15 22:20:00

《原子少年Atom Boyz》今（15日）播出旅行者的金唱盤下集，「金星」與大嘴巴成員愛紗表演《喇舌》火花十足，是「地球」之後第二組拿到40分滿分的團體，而舞蹈實力堅強的「土星」，和導師田一德改編羅志祥《精舞門》，也拿下39分高分。本周金唱盤賽制結束後進入首次的嚴酷淘汰，共有定義、翊心、旻樺、宥鈞、文翔、珅羽、宣豪、揚仔等人氣最低的8位選手確定下車，現場陷入感傷氣氛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲愛紗（右三）帶領金星拿滿分。（圖／原子少年）
▲愛紗（右三）帶領金星拿滿分。（圖／原子少年）
愛紗睽違6年登台，和「金星」5位成員表演《喇舌》，她忘情抓住藍弟衣領拉近自己，兩人差點親上去，火熱舞蹈掀起少年們暴動，加上Nelson、巴比雙Vocal唱功穩定，以「唱得最好、動作最到位」拿下滿分，周湯豪認為這組台風穩健，「他們一上台就是最鬆的一組，非常明顯。」而藍弟和觀眾互動也展現明星風範，被評為：「讓人想跟著一起跳起來，心裡癢癢熱熱，原來是戀愛的感覺。」

▲「土星」挑戰《精舞門》逼近滿分。（圖／原子少年）
▲「土星」挑戰《精舞門》逼近滿分。（圖／原子少年）
導師田一德帶領「土星」挑戰羅志祥的《精舞門》，舞蹈塞滿每個八拍，尤其是C位煥鈞動作乾淨俐落，劈腿掀起尖叫聲，這段高難度的表演也拿下39分，Ella說：「沒有辜負最強舞蹈擔當。」原唱羅志祥錄了一段VCR幫土星打氣：「看到這支彩排影片，舞蹈真的很厲害，希望你們取得很好的成績。」這席話讓立杰崩潰大哭，「這首歌我不能不拿滿分，原唱是我的偶像，也是我站在這裡的原因。」對於土星差1分就滿分，坤達給出建議：「歌唱部分忽略掉這塊，可以再精進。」

《原子少年Atom Boyz》本周賽制淘汰8人，定義、翊心、旻樺、宥鈞、文翔、珅羽、宣豪、揚仔確定下車，現場陷入感傷氣氛，而下周的賽制更加殘酷，8個行星兩兩合作，組成4個聯盟，Ella透露：「我們會觀察是否有重新分團的可能。」精彩的是ACE級成員跨團合作，勢必激起不同火花，像是「地球」佳辰、「天王星」承祐將合作歌唱舞台；「金星」藍弟、「水星」秉諭將合作舞蹈舞台，強強聯手的效果令人期待。


 

愛紗合作金星再現〈喇舌〉　淚灑《原子少年》舞台

驚喜！具俊瞱仍有機會上《原子少年》　詹仁雄揭解套方法

《原子》JPM授男團祕訣獲滿分　林佳辰暖心金句被讚爆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀