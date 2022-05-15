羅志祥助陣《原子少年》飆高分 8人淘汰「重新分團」
《原子少年Atom Boyz》今（15日）播出旅行者的金唱盤下集，「金星」與大嘴巴成員愛紗表演《喇舌》火花十足，是「地球」之後第二組拿到40分滿分的團體，而舞蹈實力堅強的「土星」，和導師田一德改編羅志祥《精舞門》，也拿下39分高分。本周金唱盤賽制結束後進入首次的嚴酷淘汰，共有定義、翊心、旻樺、宥鈞、文翔、珅羽、宣豪、揚仔等人氣最低的8位選手確定下車，現場陷入感傷氣氛。
愛紗睽違6年登台，和「金星」5位成員表演《喇舌》，她忘情抓住藍弟衣領拉近自己，兩人差點親上去，火熱舞蹈掀起少年們暴動，加上Nelson、巴比雙Vocal唱功穩定，以「唱得最好、動作最到位」拿下滿分，周湯豪認為這組台風穩健，「他們一上台就是最鬆的一組，非常明顯。」而藍弟和觀眾互動也展現明星風範，被評為：「讓人想跟著一起跳起來，心裡癢癢熱熱，原來是戀愛的感覺。」
導師田一德帶領「土星」挑戰羅志祥的《精舞門》，舞蹈塞滿每個八拍，尤其是C位煥鈞動作乾淨俐落，劈腿掀起尖叫聲，這段高難度的表演也拿下39分，Ella說：「沒有辜負最強舞蹈擔當。」原唱羅志祥錄了一段VCR幫土星打氣：「看到這支彩排影片，舞蹈真的很厲害，希望你們取得很好的成績。」這席話讓立杰崩潰大哭，「這首歌我不能不拿滿分，原唱是我的偶像，也是我站在這裡的原因。」對於土星差1分就滿分，坤達給出建議：「歌唱部分忽略掉這塊，可以再精進。」
《原子少年Atom Boyz》本周賽制淘汰8人，定義、翊心、旻樺、宥鈞、文翔、珅羽、宣豪、揚仔確定下車，現場陷入感傷氣氛，而下周的賽制更加殘酷，8個行星兩兩合作，組成4個聯盟，Ella透露：「我們會觀察是否有重新分團的可能。」精彩的是ACE級成員跨團合作，勢必激起不同火花，像是「地球」佳辰、「天王星」承祐將合作歌唱舞台；「金星」藍弟、「水星」秉諭將合作舞蹈舞台，強強聯手的效果令人期待。