蘇奕璇、潘竹瑜開轟　新世紀黃蜂擊敗嘉南鷹

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此役是南投歷史首戰，首發全壘打是由4局上的蘇奕璇轟出，而單局嘉南鷹也狂得8分，全隊狂攻一輪。
雖然嘉南鷹也靠林紀紜在4局下轟出3分砲反擊，但是比分差距太大，新世紀黃蜂打線也全場打下13支安打，潘竹瑜6局開轟，單場貢獻3打點，獲得單場MVP。
高沛均勝利打點 兆基穿山甲險勝臺北臺產熊讚
2022企業女子壘球聯賽今（14）日（六）第二場賽事，由臺北臺產熊讚對決兆基穿山甲，賽前邀請18度C巧克力工房茆晉詳董事長與南投縣議會石慶龍議員開球，感謝他們大力支持企業女子壘球聯賽。
兆基穿山甲推出風羽璇先發，不過她首局就遇到亂流，先是對張詠琦投出保送，之後被邱鈺然敲出高飛犧牲打先失分。
兆基穿山甲2局上反擊，由陳雨庭擊出三壘安打後，利用對手暴投追平，次局兆基穿山甲開路先鋒陳安心敲安，林倢妤補上二壘安打攻佔二、三壘，加上游惠幀右外野適時安打，一口氣又打回2分超前。
臺北臺產3局下邱鈺然敲出二壘安打追分，4局由周志凌內野安打建功，兩隊又追平比數。
兆基穿山甲5局上高沛均高飛犧牲打又超前比數，6局上小將藍佑賢補上二壘安打拿下保險分，兆基穿山甲終場就以2分差贏球。
大雨攪局 新北凱撒勇士與新世紀黃蜂保留比賽
2022企業女子壘球聯賽今（14）日（六）第三場賽事，由新世紀黃蜂出戰新北凱撒勇士，結果因為大雨影響，比賽2局上就暫停，新世紀黃蜂以2:1暫時領先。