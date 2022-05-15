懶理長瀨昆妮！連千毅秀娜美妻玉腿　「她真的很乖」

36歲「直播天王」連千毅近來風波不斷，與同業勾惡互嗆、罵哭愛徒長瀨昆妮、被四寶媽爆料感情醜聞、盜用「最強奶媽」謝薇安照片，一連串行徑被輿論罵翻，他氣得把酸民告上法院。連千毅昨（14日）將不愉快暫放一邊，上傳「真人娜美」老婆石帕玉的美腿照，誇讚了愛妻一番，直呼娜美「真的很乖」。
連千毅在粉專發文，稱在網路上看到一對要結婚的男女，男方一個月賺4萬多，女方除了指定聘金數字，還要求迎娶放100萬現金給親戚看，宴客一桌要4萬元，還要拍高級婚紗、送女方閨密伴手禮，否則就不結婚，連千毅不以為然，「像這種婚，要結要好好思考了，明知男方的財力，要去應付這些，是強人所難！還不如把這些錢省下來，拿去付房子頭款來的實際」！
至於辦桌，連千毅表示，找好一點的場地，一桌2萬元的菜就可以很盡興，他和老婆結婚8年，只有公證，沒有宴客，因為老婆不喜歡鋪張，曾問對方要不要辦婚禮，娜美妻說，找一間婚紗館拍照留念就好，錢拿去再多買一間房子收租金，比較理想。
文末，連千毅向放閃老婆，「8年了都一直在幫我省錢跟賺錢，真的很乖」，勸戒大家，兩個人在一起，要找能為彼此著想，而不是給彼此負擔的人，才會長長久久。粉絲附和，「連兄講得非常貼切有理！觀念正確！ 連兄能有幸福美滿的家庭是夫妻雙方互信互諒共同打拚而來的」、「值得年輕人學習的好榜樣」！（編輯：楊穎軒）