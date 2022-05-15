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水牛城槍擊案10死3傷　18歲兇手塗「N字髒話」涉種族暴力

▲美國紐約州水牛城大規模槍擊兇手遭逮捕，當局表示該名兇手全副武裝並在犯案過程直播，疑涉種族仇恨暴力犯罪。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國紐約州水牛城大規模槍擊兇手遭逮捕，當局表示該名兇手全副武裝並在犯案過程直播，疑涉種族仇恨暴力犯罪。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-15 09:13:09

美國紐約州水牛城（Buffalo）一座連鎖超市昨（14）日下午傳出大規模槍擊案，當局指出至少10人喪生，其中涉嫌行凶的18歲槍手已被警方逮捕。外媒指出，該名兇手疑似為白人至上主義者，兇手全副武裝身穿軍服，步槍上塗寫仇視非裔的「N字髒話」並全程直播。

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根據《紐約郵報》指出， 紐約州水牛城連鎖超市Tops Friendly Market傳出大規模槍擊案，警方將已18歲槍手佩頓（Payton Gendron）逮捕。報導指出，佩頓居住在紐約州康克林（Conklin），距離水牛城開車至少需要數個小時，他從自宅開車到水牛城後，於下午2點30分走進位於當地黑人社區的超市，進行大規模槍擊並透過網路直播犯案過程。

▲美國紐約州水牛城一家連鎖超市14日下午發生大規模槍擊事件。（圖／美聯社／達志影像）
▲水牛城當地黑人社區發生大規模槍擊，事件疑為種族暴力犯罪。（圖／美聯社／達志影像）
水牛城警局局長格拉瑪利亞（Joseph Gramaglia）表示，目前已知13名受害人當中，包括11名黑人和2名白人；犯案的白人槍手身穿防彈背心與頭盔、佩戴突擊步槍，先是朝停車場4個人開槍，造成其中3人死亡後，進入超市朝保全與客人開火，被警方包圍一度拿槍抵住自己的脖子，最後在當地警方說服下棄械投降遭到逮捕。

▲▲美國紐約州水牛城一家連鎖超市14日下午發生大規模槍擊事件。（圖／美聯社／達志影像）
▲18歲槍手全身穿戴戰術配備行兇，與警方對峙下最終棄械投降。（圖／美聯社／達志影像）
水牛城市長布朗（Byron Brown）亦在案發後聲明，「對於這座城市來說，今天是非常痛苦的一天」。地方檢察官表示，最快今晚將起訴佩頓犯下多起一級謀殺罪。白宮發言人亦指出，總統拜登已經聽取簡報，與第一夫人正在祈禱一切平安，並表示將會進一步了解事件後續提供協助。
 

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