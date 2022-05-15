水牛城槍擊案10死3傷 18歲兇手塗「N字髒話」涉種族暴力
美國紐約州水牛城（Buffalo）一座連鎖超市昨（14）日下午傳出大規模槍擊案，當局指出至少10人喪生，其中涉嫌行凶的18歲槍手已被警方逮捕。外媒指出，該名兇手疑似為白人至上主義者，兇手全副武裝身穿軍服，步槍上塗寫仇視非裔的「N字髒話」並全程直播。
根據《紐約郵報》指出， 紐約州水牛城連鎖超市Tops Friendly Market傳出大規模槍擊案，警方將已18歲槍手佩頓（Payton Gendron）逮捕。報導指出，佩頓居住在紐約州康克林（Conklin），距離水牛城開車至少需要數個小時，他從自宅開車到水牛城後，於下午2點30分走進位於當地黑人社區的超市，進行大規模槍擊並透過網路直播犯案過程。
水牛城警局局長格拉瑪利亞（Joseph Gramaglia）表示，目前已知13名受害人當中，包括11名黑人和2名白人；犯案的白人槍手身穿防彈背心與頭盔、佩戴突擊步槍，先是朝停車場4個人開槍，造成其中3人死亡後，進入超市朝保全與客人開火，被警方包圍一度拿槍抵住自己的脖子，最後在當地警方說服下棄械投降遭到逮捕。
水牛城市長布朗（Byron Brown）亦在案發後聲明，「對於這座城市來說，今天是非常痛苦的一天」。地方檢察官表示，最快今晚將起訴佩頓犯下多起一級謀殺罪。白宮發言人亦指出，總統拜登已經聽取簡報，與第一夫人正在祈禱一切平安，並表示將會進一步了解事件後續提供協助。