COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

第四劑明開打！3廠牌疫苗可接種　5大QA一次解答

▲指揮中心宣布，5/16起三類人可接種第四劑。圖為台南市社會局接送長者施打疫苗服務（圖／台南市社會局提供）
▲指揮中心宣布，5/16起三類人可接種第四劑。圖為台南市社會局接送長者施打疫苗服務（圖／台南市社會局提供）

編輯中心／綜合報導

2022-05-15 10:26:372022-05-15 10:27:54

為降低COVID-19感染後中、重症風險，中央流行疫情指揮中心14日宣布，明（16）日將針對三對象開打第四劑疫苗，符合資格的對象，可在接種第三劑間隔5個月後，接種第四劑。有關第四劑相關接種政策，《NOWnews今日新聞》整理常見QA，讓你一文就看懂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指出，目前我國COVID-19疫苗接種率第1劑約85.5%、第2劑約80.6%、追加劑約62.3%，為維護長者及高風險族群健康，請尚未接種完整疫苗者，儘速接種，以降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。


Q1：哪類人可接種第四劑？

A：65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)，包括以下族群：
1.目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者
2.器官移植患者/幹細胞移植患者
3.中度/嚴重先天性免疫不全患者
4.洗腎患者
5.HIV陽性患者
6.目前正使用高度免疫抑制藥物者
7.過去6個月內接受化學治療或放射線治療者
8.其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者


Q2：第四劑廠牌有哪些？

A：第二次追加劑（第四劑）可接種莫德納疫苗半劑量、BNT苗全劑量、高端疫苗全劑量。另Novavax尚待原廠進口供應。


Q3：第四劑與前一劑次須間隔多久？

A：衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種第1次追加劑（第三劑）間隔5個月後，就可接種第2次追加劑（第四劑）。

▲第4劑疫苗開放施打，3對象符合資格。（圖／指揮中心提供）
▲第4劑疫苗開放施打，3對象符合資格。（圖／指揮中心提供）

Q4：第四劑怎麼預約接種？

A：可到指揮中心「COVID-19防治一網通」中疫苗地圖進行查詢所提供疫苗廠牌，並依個醫療機構預約方式，進行電話詢問、網路預約即可。另台北市每個週二、三可到北市Covid-19疫苗預約系統，登記下一個星期的疫苗注射。長照機構則由醫療院所進入機構進行接種。

Q5：接種第四劑的注意事項？

A：接種前根據前幾次疫苗施打狀況與醫師做說明，若先前劑次有發生不良反應者，可選擇不同製程疫苗接種。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

第四劑新冠疫苗5／16開打！指揮中心：「3類人」符合資格

ACIP會議拍板！青少年第三劑、高風險群第四劑將開打

本土疫情燒！台灣未來開打「第四劑疫苗」？陳時中回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀