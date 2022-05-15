梅雨鋒面「這原因」超速早一天快閃！今晚西半部仍有大雨
今年首波梅雨鋒面快速通過台灣上空，主要的鋒面結構今（15）日已經南移到巴士海峽，比起中央氣象局原先預期滯留的時間短了近一天，也讓今日白天各地稍有一些降雨的空擋，到上午10時為止比較明顯的雨勢集中在南投、屏東一帶的山區，氣象局也持續針對屏東、台東、澎湖及南投、高雄山區發布大雨特報，提醒民眾留意有局部大雨發生機率，並請注意雷擊與強陣風。氣象局也提醒，今晚到明（16）日由於暖濕的水氣持續移入，西半部地區及宜蘭仍可能出現明顯雨勢，請民眾留意。
氣象局原先預估，這波鋒面主結構大約要到明日才會慢慢南移到巴士海峽，沒想到目前冷高壓帶來的北風偏強，導致鋒面「超速」快閃南移，反而縮短滯留在台灣上空時間，導致今天上半天各地有一個降雨空擋。氣象局資深預報員劉沛滕說，目前鋒面帶上主要的對流系統都在海上，不過今晚到明天這段期間，暖濕的水氣還有可能持續移入台灣，西半部地區及宜蘭要留意有局部大雨。
劉沛滕說，今日受到東北季風增強影響，各地氣溫都明顯轉涼，預估明天清晨將是冷空氣影響最明顯的時候，北部地區低溫只剩攝氏16到17度，其他地區低溫約攝氏20度左右，民眾請留意保暖。
氣象局預估，這波鋒面預計影響到明天，週二（5/17）之後東北季風逐漸減弱，各地白天氣溫稍微回暖，降雨部分僅剩東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區恢復多雲到晴，午後各山區有局部短暫雷陣雨。而下一波鋒面預計週五（5/20）報到，屆時各地天氣又將轉趨不穩定。