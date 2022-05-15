COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

加油可再等等！中油明起汽、柴油各調降0.1元

▲台灣中油公司宣布，自明（16）日凌晨零時起國內汽、柴油各調降0.1元。（圖／中油公司提供）
▲台灣中油公司宣布，自明（16）日凌晨零時起國內汽、柴油各調降0.1元。（圖／中油公司提供）

記者顏真真／台北報導

2022-05-15 12:09:55

台灣中油公司宣布，自明（16）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升28元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣中油表示，本週受沙烏地阿拉伯大幅調降6月銷往歐亞地區原油官價等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價下跌2.02美元，新台幣兌美元匯率貶值0.2元，國內油價依公式計算跌幅為0.97%。按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲4.1元及5.6元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），台灣中油汽、柴油各吸收3.6元及5.1元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.6元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.2元及5.7元，國內汽、柴油價格實際每公升調降0.1元。

台灣中油說，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的4.2元及5.7元均由台灣中油吸收，累計今（2022）年至4月底止，台灣中油共吸收約81.37億元。

美元指數站上105！台幣貶勢難擋　匯銀：短線觀察兩指標

升息循環牽動財富布局　專家提存款、房貸、投資應對策略

聰明報稅／綜所稅申報　7大繳稅方式差別報你知

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀