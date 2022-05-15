加油可再等等！中油明起汽、柴油各調降0.1元

台灣中油公司宣布，自明（16）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升28元。
台灣中油表示，本週受沙烏地阿拉伯大幅調降6月銷往歐亞地區原油官價等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價下跌2.02美元，新台幣兌美元匯率貶值0.2元，國內油價依公式計算跌幅為0.97%。按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲4.1元及5.6元。
不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），台灣中油汽、柴油各吸收3.6元及5.1元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.6元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.2元及5.7元，國內汽、柴油價格實際每公升調降0.1元。
台灣中油說，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的4.2元及5.7元均由台灣中油吸收，累計今（2022）年至4月底止，台灣中油共吸收約81.37億元。