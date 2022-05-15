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ROG很會！攜手《新世紀福音戰士》推聯名款　DIY EVA宇宙

▲ROG玩家共和國推出重量級聯名商品—ROG X EVANGELION系列。（圖／官方提供）
▲ROG玩家共和國推出重量級聯名商品—ROG X EVANGELION系列。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-15 11:29:50

超強聯手！電競筆電ROG玩家共和國推出聯名商品－ROG X EVANGELION系列，攜手全球知名動漫IP《新世紀福音戰士》中的「初號機」做為設計靈感，DIY PC玩家可藉此集結來自EVA宇宙，組裝「初號機」經典紫、綠配色的高階設備，打造狂粉專屬的「NERV司令部」。全系列配備包括主機板、顯示卡、一體式水冷散熱器，以及多款ROG頂級裝備。

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5月20日ROG X EVANGELION「DIY大全配」玩家補完計畫開放預購，搭配RTX3090售價116,950元，/ 搭配RTX3080售價 88,950元。單筆購買ROG x EVA限定版主機板/顯示卡/水冷/電源供應器/機殼，送「ROG x EVA電競週邊套組」(包含鍵盤/滑鼠/滑鼠墊，總價值8,470元) +「ROG x EVA限量禮盒」(包含ROG x EVA限定版機能小包/ROGxEVA限定版VIP實體卡)。

▲ROG X EVANGELION系列。（圖／官方提供）
▲ROG Strix XG27AQM EVA限定版電競螢幕、ROG Strix Helios EVA限定版電競機殼，將成為EVA狂粉們打造夢幻主機的理想首選。（圖／官方提供）
ROG Maximus Z690 Hero EVA限定版主機板：以EVA初號機的紫、綠配色打造，配備強大散熱設計及電源供應解決方案，採用最新第12代Intel Core處理器剽悍效能，CPU插槽區則採用A.T.力場風格設計，I/O背板搭載Polymo動態燈效，可在一般或覺醒模式切換，售價17,990m元。

ROG Strix GeForce RTX 3090/3080 EVA限定版顯示卡：外觀有象徵EVA初號機的色塊包覆顯示卡護蓋及背板，以及《新世紀福音戰士》指標性的同步率圖騰設計於側邊ARGB燈板上玩美呈現。3090售價63,990元、3080售價35,990元。

ROG Ryujin II 360 ARGB EVA限定版一體式水冷散熱器：搭載第7代Asetek幫浦，內建的液晶面板可顯示系統即時數據並自訂圖像；強化水冷套管將冷卻液輸送至三個NERV風格的ARGB風扇散熱器中，確保玩家在激烈對戰中，系統運作依然穩定。售價10,990元。

▲ROG X EVANGELION系列。（圖／官方提供）
▲ROG Maximus Z690 Hero EVA限定版主機板、ROG Strix GeForce RTX™ 3090／3080 EVA限定版顯示卡，要讓玩家深刻感受ROG X EVANGELION的極致之美。（圖／官方提供）
ROG Thor II白金級電源供應器EVA限定版：具備EVA元素外殼裝甲，再加上設備元件及散熱功能升級，為同級產品中最安靜的電源供應器。售價11,990元。

ROG Strix Helios EVA限定版機殼：為一款中塔型電競機殼，配備三面鋼化玻璃面板、髮絲紋鋁合金框架及內建Aura Sync燈光效果，搭配其它ROG x EVANGELION零組件，售價11,990元

ROG Strix XG27AQM EVA限定版電競螢幕：以EVA初號機經典紫、綠配色綴飾，具備270Hz超高更新率、0.5毫秒(GTG)的疾速反應時間，以及DCI-P3 97%超廣色域。售價23,990元

ROG Rapture GT-AX6000 EVA限定版無線路由器：採用WiFi 6無線技術，以及為玩家而生的高速傳輸Gaming埠；天線以EVA初號機肩部拘束器樣式設計，並配有ARGB酷炫燈效；專屬App介面更以A.T.力場樣式及初號機動態呈現，售價12,990元。

▲ROG X EVANGELION系列。（圖／官方提供）
▲ROG Rapture GT-AX6000 EVA限定版無線路由器，完美演繹《新世紀福音戰士》名著格調。（圖／官方提供）
ROG Delta S EVA限定版電競耳麥：外觀配備搶眼的EVA初號機美學，以及可自訂多色環狀RGB燈效，內建ESS 9281四核心DAC與ASUS AI降噪麥克風，可傳遞清晰細膩的音質與通話品質；加上300公克輕巧機身，能提供絕佳配戴舒適度。售價5,890元。

ROG Strix Scope RX EVA限定版光軸電競鍵盤：其RX光軸以象徵EVA初號機紫、綠配色鋁製外殼包覆，提供穩定無晃動的鍵擊體驗，近乎零延遲的反應速度，搭配IP57防水防塵功能。售價3,990元。

ROG Keris Wireless EVA限定版輕量FPS無線電競滑鼠、ROG Scabbard II EVA限定版滑鼠墊、ROG Strix Arion EVA限定版SSD外接、ROG x EVANGELION聯名T-Shirt。

▲ROG X EVANGELION系列。（圖／官方提供）
▲ROG EVA限定版電競周邊，以享譽全球知名動漫IP《新世紀福音戰士》中的「初號機」做為設計靈感，讓DIY PC玩家可藉此集結來自EVA宇宙的各式零組件，進而打造狂粉專屬的「NERV司令部」。（圖／官方提供）

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