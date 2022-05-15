ROG很會！攜手《新世紀福音戰士》推聯名款　DIY EVA宇宙

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ROG Maximus Z690 Hero EVA限定版主機板：以EVA初號機的紫、綠配色打造，配備強大散熱設計及電源供應解決方案，採用最新第12代Intel Core處理器剽悍效能，CPU插槽區則採用A.T.力場風格設計，I/O背板搭載Polymo動態燈效，可在一般或覺醒模式切換，售價17,990m元。
ROG Strix GeForce RTX 3090/3080 EVA限定版顯示卡：外觀有象徵EVA初號機的色塊包覆顯示卡護蓋及背板，以及《新世紀福音戰士》指標性的同步率圖騰設計於側邊ARGB燈板上玩美呈現。3090售價63,990元、3080售價35,990元。
ROG Ryujin II 360 ARGB EVA限定版一體式水冷散熱器：搭載第7代Asetek幫浦，內建的液晶面板可顯示系統即時數據並自訂圖像；強化水冷套管將冷卻液輸送至三個NERV風格的ARGB風扇散熱器中，確保玩家在激烈對戰中，系統運作依然穩定。售價10,990元。
ROG Thor II白金級電源供應器EVA限定版：具備EVA元素外殼裝甲，再加上設備元件及散熱功能升級，為同級產品中最安靜的電源供應器。售價11,990元。
ROG Strix Helios EVA限定版機殼：為一款中塔型電競機殼，配備三面鋼化玻璃面板、髮絲紋鋁合金框架及內建Aura Sync燈光效果，搭配其它ROG x EVANGELION零組件，售價11,990元
ROG Strix XG27AQM EVA限定版電競螢幕：以EVA初號機經典紫、綠配色綴飾，具備270Hz超高更新率、0.5毫秒(GTG)的疾速反應時間，以及DCI-P3 97%超廣色域。售價23,990元
ROG Rapture GT-AX6000 EVA限定版無線路由器：採用WiFi 6無線技術，以及為玩家而生的高速傳輸Gaming埠；天線以EVA初號機肩部拘束器樣式設計，並配有ARGB酷炫燈效；專屬App介面更以A.T.力場樣式及初號機動態呈現，售價12,990元。
ROG Delta S EVA限定版電競耳麥：外觀配備搶眼的EVA初號機美學，以及可自訂多色環狀RGB燈效，內建ESS 9281四核心DAC與ASUS AI降噪麥克風，可傳遞清晰細膩的音質與通話品質；加上300公克輕巧機身，能提供絕佳配戴舒適度。售價5,890元。
ROG Strix Scope RX EVA限定版光軸電競鍵盤：其RX光軸以象徵EVA初號機紫、綠配色鋁製外殼包覆，提供穩定無晃動的鍵擊體驗，近乎零延遲的反應速度，搭配IP57防水防塵功能。售價3,990元。
ROG Keris Wireless EVA限定版輕量FPS無線電競滑鼠、ROG Scabbard II EVA限定版滑鼠墊、ROG Strix Arion EVA限定版SSD外接、ROG x EVANGELION聯名T-Shirt。