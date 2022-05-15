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NBA／直言76人交易吃大虧　T-Mac：Harden已不是從前的他

▲費城76人後衛James Harden。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城76人後衛James Harden。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-05-15 11:23:08

James Harden在轉隊費城76人後，仍無法完成冠軍夢，而他在季後賽不理想的表現，也被拿出來討論。近期傳奇球星「T-Mac」Tracy McGrady就在做客《Club Shay Shay》節目時，批評Harden過去靠規則得到大量分數，若沒有哨音，場均可能連18分都不到。

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在與熱火的系列賽中，76人有些時運不濟，他們的最佳球星Joel Embiid因傷缺陣前兩場，在回歸後的狀態也並非最佳，導致他們在6場比賽中被淘汰出局。然而Harden在本系列賽中的表現不如預期，也毫無疑問是他們最終輸球的原因。

在今年次輪的6場比賽中，Harden場均只有18.2分6.3籃板7助攻，失誤達到4.8次。投籃命中率僅40.4%，三分命中率33.2%。在球隊需要他拿分的時候，無法挺身而出。

外界很多批評指出，Harden在腳筋受傷後，似乎失去了爆發力，成為一名純組織者。而McGrady更是嚴厲的表示，Harden已經並非最佳狀態，在他看來當初和籃網的交易是失敗的。

「我認為那是一筆糟糕的交易，我覺得籃網在那次交易中贏了。」McGrady如此說道，「在交易前，他們的化學反應很好，Embiid狀態出色，身邊有Seth Curry那樣出色射手。」他還直言若Harden拿了億萬美元合約，那就該扮演好自己的角色。

T-Mac認為Harden是個出色的得分手和組織者，但不知為何現在的速度已經不如當年，導致他無法擺脫防守者，「我不知道他是否有傷。但在我看來，他不是以前那個Harden了。」

McGrady還指出，當初Harden的後撤步三分球之所以無法阻擋，是因為聯盟規則的幫忙，讓防守者很難進行干擾，但現在他被針對後，已無法享受這樣的紅利。

「規則幫助Harden成為火箭時期的那名球星，因為你根本無法去干擾他投三分，稍微一碰就是犯規。我打球時，那些防守動作可根本不是犯規。我只是認為他的很多得分來自於罰球，直白一點地講，如果他得不到那些偏袒的哨子，他很可能場均也只有18分。」McGrady如此總結道。

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