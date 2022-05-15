余祥銓曾交往多任「已婚媽媽」 李亞萍：他還能忍受偷錢
余祥銓近來與媽媽李亞萍上節目《小明星大跟班》，討論「媽，對不起…這個秘密瞞了妳這麼久」主題。李亞萍坦言對兒子余祥銓的感情事情都非常清楚：「他交好幾個女朋友，後來才發現都有生過小孩、結過婚！」李亞萍更加碼爆料：「他竟然可以容忍女友偷他錢，有一次還把我包包拎出來被我家人撞見，大姊（余筱萍）有一次還套她，故意把一包錢掉在地上，就看到她拿起來放進口袋裡，余祥銓分手還哭得半死。」
但余祥銓隱瞞媽媽的事，其實是偷買房子：「我只是要證明我已經長大，有能力可以照顧自己，我知道媽媽的個性，她一定會說錢不夠會贊助我，但我想要靠自己。」李亞萍則認為有能力買房是好事，但她更想知道兒子想搬出去住的原因，余祥銓解釋：「我就近買在北投，媽媽有時候管我管太多，我不希望媽媽操心，但我有留一個孝親房要給媽媽。」
不過這解釋卻讓李亞萍掩面痛哭：「你不要講那麼多，你就是嫌我嘮叨！我覺得最體貼我的就是他，我就他一個男孩子，他竟然嫌我嘮叨，而且你根本就不用買房子，我們2個老的已經決定去老人院。」余祥銓見狀頻頻安撫：「因為我前陣子常看到妳為了二姊（余苑綺）的事偷哭，我們一定會攜手度過難關，妳為了這個家已經付出很多了。」