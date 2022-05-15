樹科大攜手高中職校舉辦「南方社團元宇宙」成果發表

樹科大攜手高中職校辦「南方社團元宇宙」社團展，5月14、15日二天於漢神巨蛋演出。此展為樹德科大25週年校慶系列活動之一，現場有動態及靜態二大展區。動態演出由參與各社團以音樂、舞蹈等呈現。靜態區由樹德科大各社團的展攤，設計出體驗、遊戲、闖關等方式與民眾互動。
樹德科大學務處課服組出動校內42個社團及系學會、7所高中職校11個社團、KKBOX、提姆沃克工作團隊、及南方社團宇宙工作團隊等聯合辦理「南方社團元宇宙STU CLUB METAVERSE～2022樹德科大暨南區高中職社團聯合成果發表會」。
學務長顏世慧說明，該校擁有80個學生社團，本次參與的社團系學會的自治組織、學藝類社團、聯誼／運動類社團、康樂類社團、及服務類社團。其中由原勢力校友團組成的「麒麟原住民文化藝術團」與吉他公社校友團組成的「孩子王」，亦排除萬難出席學弟妹活動，如同被眾人討論的元宇宙議題，創造無限可能。
自2021年元宇宙(METAVERSE)元年開始，所有產業開始大跟風，樹德科大社團試圖走出校園，前往更多人參與的地方，讓大家看見在浩瀚宇宙下，年輕人不再只是熱追虛擬人，而是把活力與生命力淬練成實體元宇宙最強的社交平台、最強的區塊鏈。