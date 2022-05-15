疫情燒！教團建議中小學停課2週或至學期末　教部3點說明

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目前雖然各級學校可依循教育部高級中等以下學校校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19）調整防疫措施，來進行校園防疫風險評估，實施部分班級或全校的暫停實體課程措施，中小學校長協會認為仍無法有效的讓師生染疫風險降低，尤其是國小學生與幼兒園幼生尚未完全接受疫苗施打的當下，在即將到來的疫情高峰，著實令人擔憂。
修立法院法制局引用美國CDC的研究顯示，兒童及青少年比成年人更容易染疫，中小學校長協會建議教育部能考量疫情發展趨勢，評估預期的疫情高峰期5月23日至6月5先進行為期兩週的暫停實體課程，調整為線上教學模式，未來再視疫情發展做滾動式修正，以因應疫情可能對學童造成的衝擊與影響，而學校仍可提供有照顧需求的學生基本照顧，做分流學習，一方面可避免校園染疫的風險，也可減緩家長的擔憂；這段期間，校園可進行有效清消，讓校園環境更加安全，也可積極準備復課後的學習評估與補教教學的實施，以確保學生學習品質。
國教行動聯盟家長部部長王瀚陽也表示，日前詢問協會家長意見，多表示支持中小學改為全面遠距。教育部給了一套寬鬆規定，地方教育局處和學校又有不同的標準，或逼學校做決定，讓家長無所適從。王瀚陽說，若學生請防疫假，家長可請防疫照顧假，但防疫照顧假公司仍可不支薪，呼籲教育部，應統合中小學全面遠距教學規範，並且協同勞動部從寬認定讓讓防疫照顧假可支薪。
教育部則提出3點回應，表示指揮中心自5月8日起調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，教育部同步自該日起針對校園實施授課方式進行調整，以「確診個案」為核心，並以暴露風險高低實施防疫假、暫停實體課程等措施，以及取消全校暫停實體課程的規定。
如果學校實施暫停實體課程人數增加，造成學校在課務運作上發生困難，學校仍可考量其運作量能調整授課方式，並依教育部修訂的「全國高級中等以下學校學生居家線上學習參考指引」，先行規劃同步、非同步、班級分組等彈性做法，以利未到校學生實施居家線上學習。另學生家長如有基於防疫目的，為其子女向就讀學校請假者，學校可審酌個案情形，從寬認定給予防疫假，不納入學生個人出缺席紀錄，亦不會因此扣減其學業成績評量。
為顧及學生受教權及家長照顧等需求，教育部強調，這次校園調整防疫措是配合指揮中心因應疫情發展滾動修正，取消全校暫停實體課程的規定，教育部會持續請學校落實各項防疫措施，以提供師生健康安全的就學環境。後續校園相關措施，仍將持續配合指揮中心及視疫情發展滾動評估修正。
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