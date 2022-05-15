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快訊／本土確診數續破6萬例！今增+68732例、死亡+19例

▲指揮中心表示，今（15）日本土個案增68732例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，今（15）日本土個案增68732例。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2022-05-15 14:06:202022-05-15 14:07:06

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增68,769例COVID-19確定病例，分別為68,732例本土個案及37例境外移入(23例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增19例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之68,732例本土病例，為32,706例男性、36,003例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(22,891例)、臺北市(11,701例)、桃園市(9,675例)、臺中市(4,029例)、高雄市(3,882例)、臺南市(2,474例)、基隆市(2,122例)、新竹縣(1,871例)、宜蘭縣(1,871例)、彰化縣(1,408例)、新竹市(1,312例)、屏東縣(1,299例)、花蓮縣(1,065例)、苗栗縣(883例)、雲林縣(649例)、南投縣(466例)、嘉義縣(368例)、臺東縣(332例)、嘉義市(193例)、金門縣(120例)、澎湖縣(115例)、連江縣(6例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增19例本土病例死亡個案，為12例男性、7例女性，年齡介於70多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案及具慢性病史、8例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月2日至5月12日，死亡日期介於5月7日至5月13日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增37例境外移入個案中，20例男性、10例女性、7例調查中，年齡介於10多歲至60多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年4月29日至5月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,558,371例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,786,521例排除)，其中768,543例確診，分別為12,206例境外移入、756,283例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,068例COVID-19死亡病例，其中1,053例本土，個案居住縣市分布為新北市510例、臺北市370例、基隆市51例、桃園市36例、彰化縣18例、新竹縣及臺中市各14例、宜蘭縣7例、高雄市6例、花蓮縣5例、屏東縣及臺東縣各4例、苗栗縣、臺南市及雲林縣各3例、南投縣及嘉義縣各2例，新竹市1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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