中重症125例！死亡19例 長者均有慢性病「8人未打疫苗」
中央流行情指揮中心表示，今（15）日本土增68732例，已連三日確診數破6萬例，其中有例中重症個案，分別為中症100人、重症25人以及19例死亡，醫療應變組副組長羅一鈞表示，這19名死亡個案都有慢性疾病，年齡介於70多歲至90多歲之間，病程都是新冠肺炎合併呼吸衰竭，也有些病況是出現急性心肌梗塞、缺血性腸炎或食物梗塞等病症，8名是沒有完整接種疫苗。
羅一鈞說，這19名病例沒有特殊比較年紀輕的個案，年齡介於70至90多歲之間，病程都是新冠肺炎合併呼吸衰竭，也有些病況出現急性心肌梗塞、缺血性腸炎或食物梗塞病症，每一位都有慢性病，跟長者狀況符合，疫苗部分總共8位沒接種疫苗，因此再度呼籲長者，特別有慢性病長者，能夠盡快接種兩劑疫苗，最好有打三劑，加強自己對疫苗的保護力。
根據指揮中心統計，19位死亡個案中，8位沒有接種兩劑疫苗，13位沒打滿三劑，只有6位有打滿，另80歲以上個案共有7位。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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