梅雨季潮濕好困擾！挑選使用除濕機「3絕招」：乾爽整天

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此物，選購除濕機時也要依家中實際需求挑選，例如有嬰兒的家庭，可選擇壓縮機運轉音量在40分貝以下或採用除濕輪的機種。部分機型訴求一機多用，加入如空氣清淨或烘乾功能，也可依照個人需求選購。
特力屋提醒，使用除濕機時，與牆面距離至少保持30公分以上，使用時建議放置在房間正中央，並保持出風口與進風口通風，或搭配電風扇使用保持空氣對流，讓除濕效果更好。而使用除濕機的時候記得要關閉門窗，避免外部水氣持續流向室內，造成除濕效果大打折扣，同時也提醒要開啟衣櫃、鞋櫃等，減少封閉空間濕度，才能真正作到有效除濕。
春季進入夏季這段時間，天氣很容易潮濕，尤其3到5月室內容易出現「反潮現象」，容易使家中牆面、衣物、家電容易發霉、損壞。常見雨水滲透牆面隙縫，除了使室內濕度居高不下，可能導致漏水及壁癌。特力屋建議先增強對外來水氣的抵抗力。若家中發現窗框縫隙有滲水現象，可先觀察接縫處的矽利康，是否因經年累月硬化、破損，導致雨水滲入，建議可將老舊膠條撕除後重新填補，確保防水效果，而且這不需找師傅，費用也不貴，平均單條價格落在1~200元，若要強效型填縫劑價格則落在800元左右。
想改善室內潮濕問題，除了正確使用除濕機之外，也可從強化房子抵抗外來水氣著手，如自己動手粉刷室內牆達防護效果，或使用具吸水防潮效果的油漆。家中衣櫃、鞋櫃等局部區域則可選擇迷你除溼機、集水除溼盒或袋輔助使用，避免物件發霉受潮。
至於當天氣潮濕時很容易在家裡聞到異味，此時很多人會使用香氛製品掩蓋，不過如果沒有找出異味源頭進行殺菌除臭，根本只是治標不治本。特力屋建議消費者，家內異味的狀況要從根本解決，例如剛塗刷油漆完成的房屋務必使用除甲醛噴霧，有助快速分解有害揮發氣體，降低過敏機率；容易被忽略的排水管則要定期搭配水管除臭劑清理與疏通，避免管路中的油汙吸引蟑螂、害蟲找上門。