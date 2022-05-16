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梅雨季潮濕好困擾！挑選使用除濕機「3絕招」：乾爽整天

▲時序進入梅雨季後，台灣潮濕又悶熱，特力屋建議民眾挑詢及使用除濕機的正確方式，提高防潮效果。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲時序進入梅雨季後，台灣潮濕又悶熱，特力屋建議民眾挑詢及使用除濕機的正確方式，提高防潮效果。（示意圖／翻攝PhotoAC）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-16 07:00:00

時序進入梅雨季之後，天氣濕熱的感覺越來越明顯，不只家裡發霉、衣服曬不乾，甚至容易孳生細菌產生異味，這時候除濕、除臭就成了大問題。特力屋建議民眾，挑選除濕機有首要考量就是使用的室內面積大小，大約以每坪1天可除1公升的水量，來計算所需的除濕機機型，在使用上也要記得與牆面保持30公分的距離，同時緊閉門窗與打開衣櫃，都能讓除濕效果更好。如果遇到家裡會反潮或漏水，建議更換接縫處矽利康，或是動手粉刷室內牆，都能達到吸水防潮的效果。

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挑選除濕機第一個要考慮的就是使用的室內空間大小！一般來說，除濕機的適用溫度為攝氏15到40度，而空氣中的濕度則保持在50~60%，若低於30%會導致空氣太乾，人體容易感到不舒服。特力屋建議，以市面上除濕機的除濕力來看，用每坪1天約可除1公升的水量來計算，若室內潮濕狀況嚴重，則建議可以選用除濕能力更強的機型，例如10坪的空間，可選擇除濕力達12或13公升以上的機型，以達更理想的除濕效果。

此物，選購除濕機時也要依家中實際需求挑選，例如有嬰兒的家庭，可選擇壓縮機運轉音量在40分貝以下或採用除濕輪的機種。部分機型訴求一機多用，加入如空氣清淨或烘乾功能，也可依照個人需求選購。

特力屋提醒，使用除濕機時，與牆面距離至少保持30公分以上，使用時建議放置在房間正中央，並保持出風口與進風口通風，或搭配電風扇使用保持空氣對流，讓除濕效果更好。而使用除濕機的時候記得要關閉門窗，避免外部水氣持續流向室內，造成除濕效果大打折扣，同時也提醒要開啟衣櫃、鞋櫃等，減少封閉空間濕度，才能真正作到有效除濕。


春季進入夏季這段時間，天氣很容易潮濕，尤其3到5月室內容易出現「反潮現象」，容易使家中牆面、衣物、家電容易發霉、損壞。常見雨水滲透牆面隙縫，除了使室內濕度居高不下，可能導致漏水及壁癌。特力屋建議先增強對外來水氣的抵抗力。若家中發現窗框縫隙有滲水現象，可先觀察接縫處的矽利康，是否因經年累月硬化、破損，導致雨水滲入，建議可將老舊膠條撕除後重新填補，確保防水效果，而且這不需找師傅，費用也不貴，平均單條價格落在1~200元，若要強效型填縫劑價格則落在800元左右。

想改善室內潮濕問題，除了正確使用除濕機之外，也可從強化房子抵抗外來水氣著手，如自己動手粉刷室內牆達防護效果，或使用具吸水防潮效果的油漆。家中衣櫃、鞋櫃等局部區域則可選擇迷你除溼機、集水除溼盒或袋輔助使用，避免物件發霉受潮。

至於當天氣潮濕時很容易在家裡聞到異味，此時很多人會使用香氛製品掩蓋，不過如果沒有找出異味源頭進行殺菌除臭，根本只是治標不治本。特力屋建議消費者，家內異味的狀況要從根本解決，例如剛塗刷油漆完成的房屋務必使用除甲醛噴霧，有助快速分解有害揮發氣體，降低過敏機率；容易被忽略的排水管則要定期搭配水管除臭劑清理與疏通，避免管路中的油汙吸引蟑螂、害蟲找上門。
 

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